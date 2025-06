O czym przeczytasz w artykule:

Jak działa nowa renta wdowia i kto może z niej skorzystać

Jakie kwoty przysługują w standardowej rencie wdowiej (15 proc. + 100 proc.)

Dlaczego wdowy i wdowcy po niemieckich małżonkach dostaną nawet 60 proc. świadczenia

Gdzie i jak złożyć wniosek o rentę wdowią

Jakie są limity wypłat i dodatkowe możliwości świadczeń

Kto może skorzystać z renty wdowiej?

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowom i wdowcom, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pozostawali ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci, nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz aktualnie nie pozostają w związku małżeńskim.

Standardowa renta wdowia – dwie opcje do wyboru

Uprawnione osoby będą mogli wybierać między dwoma konfiguracjami:

100 proc. renty rodzinnej plus 15 proc. własnego świadczenia

100 proc. własnego świadczenia plus 15 proc. renty rodzinnej

Istnieje także możliwość pobierania trzech świadczeń jednocześnie dla osób, które mają prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Uwaga! Suma wszystkich świadczeń w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli obecnie około 5637 złotych.

Niemieccy małżonkowie – znacznie wyższe świadczenia

Polscy obywatele, którzy byli w związku małżeńskim z obywatelami Niemiec, mogą liczyć na znacznie wyższe kwoty zgodnie z niemieckim kodeksem socjalnym. W przypadku niemieckiej renty wdowiej przysługuje im:

Mała renta wdowia: 25 proc. emerytury zmarłego (ograniczona do 24 miesięcy)

25 proc. emerytury zmarłego (ograniczona do 24 miesięcy) Duża renta wdowia: 55 proc. emerytury zmarłego (bez ograniczenia czasowego)

55 proc. emerytury zmarłego (bez ograniczenia czasowego) Szczególne przypadki: nawet 60 proc. dla osób, które zawarły małżeństwo przed 2002 rokiem, a zmarły współmałżonek urodził się przed 2 stycznia 1962 roku

Dodatkowo przez pierwsze trzy miesiące po śmierci współmałżonka wypłacane jest 100 proc. jego świadczenia emerytalno-rentowego, co ma pomóc w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wnioski o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (formularz ERWD) można składać od 1 stycznia 2025 roku w każdej placówce ZUS lub pobrać ze strony internetowej ZUS. Świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od lipca 2025 roku.

Renta wdowia pozwala na jednoczesne pobieranie dwóch świadczeń zamiast wyboru jednego

Standardowe świadczenie to 100% jednego świadczenia plus 15% drugiego

Osoby po niemieckich małżonkach mogą otrzymać 55-60% emerytury zmarłego

Istnieje limit łącznych świadczeń na poziomie około 5637 złotych miesięcznie

Wnioski można składać od stycznia, a wypłaty rozpoczną się w lipcu 2025 roku

Renta wdowia - o szczegółach nowego świadczenia mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce