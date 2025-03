Spis treści

Wiek ma znaczenie

Jedną z najważniejszych różnic między rentą rodzinną a rentą wdowią jest kryterium wieku. Wdowa może uzyskać prawo do renty rodzinnej już po ukończeniu 50 lat (lub wcześniej, jeśli w chwili śmierci małżonka była niezdolna do pracy). Natomiast renta wdowia, czyli możliwość łącznego pobierania świadczeń, wymaga ukończenia przez kobietę 55 lat, a przez mężczyznę 60 lat w momencie nabycia prawa do renty rodzinnej.

Jak wyjaśnia ZUS, osoba, która uzyskała prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie kwalifikuje się do renty wdowiej, mimo że pobiera rentę rodzinną.

Limit wysokości świadczeń

Kolejnym istotnym warunkiem jest limit finansowy. Od 1 marca 2025 roku, po waloryzacji o 5,5%, maksymalna wysokość renty wdowiej wzrosła do 5 636,73 zł brutto (trzykrotność najniższej emerytury). Jeśli suma pobieranych świadczeń przekracza tę kwotę, ZUS nie przyzna renty wdowiej.

Pozostałe warunki niezbędne do łącznej wypłaty świadczeń

ZUS będzie mógł wypłacić rentę wdowią tylko osobom spełniającym wszystkie poniższe kryteria:

wiek minimum 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

wspólność małżeńska do dnia śmierci współmałżonka

brak nowego związku małżeńskiego

Ponowne wyjście za mąż lub ożenek automatycznie wyklucza możliwość pobierania renty wdowiej.

Ile można otrzymać?

Osoby uprawnione do renty wdowiej mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia

100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2027 roku wysokość dodatkowego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%.

Renta rodzinna z innych instytucji

Ważne jest, że przez rentę rodzinną należy rozumieć nie tylko tę wypłacaną przez ZUS, ale również świadczenia z innych instytucji, np. rentę rodzinną dla rolników czy wojskową i policyjną rentę rodzinną.

Przykład z życia

ZUS podaje przykład: emerytka, której mąż zmarł, gdy miała 53 lata, nie nabędzie prawa do pobierania renty wdowiej, ponieważ warunki do renty rodzinnej spełniła przed ukończeniem wymaganych 55 lat.

Natomiast wdowa z prawem do rolniczej renty rodzinnej, która pobiera własną emeryturę z ZUS, a jej mąż zmarł, gdy miała 59 lat, może od 1 lipca 2025 r. otrzymać łączne świadczenie w wybranym przez siebie wariancie.

Renta wdowia to ważne wsparcie dla osób, które straciły współmałżonka, jednak otrzymanie tego świadczenia wymaga spełnienia szeregu warunków, które warto dokładnie przeanalizować przed złożeniem wniosku.

