Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są szczegóły techniczne tunelu KDP pod Łodzią i kiedy zostanie oddany do użytku

Dlaczego inwestycja jest kluczowa dla rozwoju polskiej sieci kolejowej dużych prędkości

Jak budowa tunelu wpłynie na połączenia między największymi polskimi miastami

Jakie zabezpieczenia przewidziano dla ochrony zabudowy miejskiej podczas robót

Rekordowe parametry tunelu kolejowego

Tunel KDP pod Łodzią ustanowi nowe standardy w polskim budownictwie kolejowym. Obiekt o długości 4,6 km i średnicy 14 metrów będzie najdłuższym i o największej średnicy tunelem kolejowym drążonym w Polsce przy użyciu zmechanizowanej tarczy TBM. Pociągi będą przemieszczać się na głębokości od 25 do 35 metrów pod centrum miasta, łącząc komorę "Retkinia" z komorą "Fabryczna".

Firma PORR, wybrana jako wykonawca, rozpocznie prace jeszcze w 2025 roku. Pierwszy etap obejmie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz organizację zaplecza dla maszyny drążącej. Właściwe drążenie tunelu rozpocznie się dopiero w IV kwartale 2026 roku, a cała inwestycja ma zostać ukończona w 2029 roku.

Strategiczne znaczenie dla sieci KDP

Tunel stanowi kluczowy fragment linii kolejowej nr 85, będącej częścią systemu kolejowego "Y" Program CPK. Do 2032 roku linia połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a trzy lata później umożliwi uruchomienie najszybszych połączeń KDP do Wrocławia i Poznania. Inwestycja wpisuje się również w transeuropejski Szlak Morze Północne - Morze Bałtyckie, stanowiący część sieci komunikacyjnej TEN-T.

Wpływ na czas podróży będzie znaczący - jak podkreślił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, budowa tunelu przełoży się bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą a Sieradzem, Wrocławiem i Poznaniem. W odróżnieniu od tunelu średnicowego budowanego przez PKP PLK, nowy obiekt będzie przeznaczony głównie dla pociągów dalekobieżnych.

Zaawansowane technologie budowlane

PORR, realizujący projekt, to firma z bogatym doświadczeniem w budowie tuneli w całej Europie. W portfolio spółki znajdują się między innymi najdłuższy pozamiejski tunel na Dolnym Śląsku o długości około 2300 metrów oraz tunel pod Świną w Świnoujściu. Prezes PORR Piotr Kledzik podkreślił wyjątkową skalę i złożoność techniczną łódzkiego projektu.

Szczególną uwagę poświęcono ochronie istniejącej zabudowy. Przewidziano wykonanie wzmocnień geotechnicznych mających zniwelować potencjalne osiadanie gruntu oraz zabezpieczenia strukturalne zwiększające stabilność budynków. Wszystkie obiekty na trasie tunelu zostaną objęte systemem monitoringu geodezyjnego, a rzeczoznawcy wykonają kompletną dokumentację aktualnego stanu technicznego budynków.

Część większego systemu transportowego

Tunel KDP pod Łodzią stanowi element znacznie większego Programu CPK, obejmującego budowę centralnego lotniska między Warszawą i Łodzią oraz całego systemu Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany z możliwością elastycznej rozbudowy.

Zgodnie z harmonogramem budowa Lotniska CPK rozpocznie się w 2026 roku na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje w 2031 roku, a w 2032 roku zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek podkreślił, że dzisiejszy dzień to dowód na przejście projektu CPK z fazy projektowej do realizacyjnej. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł, co czyni ją jedną z największych infrastruktualnych inwestycji w Polsce.

Najważniejsze dla Ciebie:

Tunel KDP pod Łodzią będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce o długości 4,6 km

Budowa rozpocznie się jeszcze w 2025 roku, a zakończy w 2029 roku za 2,2 mld zł

Inwestycja znacząco skróci czas podróży między Warszawą a największymi miastami zachodniej Polski

Projekt realizuje standardy dual-use i stanowi element systemu odporności Polski w sytuacjach kryzysowych

