Właścicielowi oferowane jest 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu

Do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zgłosiło się dotychczas ponad 650 właścicieli nieruchomości. W listopadzie zanotowaliśmy największą dynamikę zgłoszeń od czasu rozpoczęcia programu w grudniu 2020 r. Etap wykonywania operatów szacunkowych, składania ofert, negocjacji, podpisywania protokołów uzgodnień, a docelowo zawierania umów dotyczy powierzchni już ponad 1500 ha — tak rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk odpowiedział na pytania dziennikarzy RMF 24.

Dalej można przeczytać, że uwzględniając jedynie nieruchomości z obszaru planowanej lokalizacji lotniska, ogłoszonej w czerwcu, "w procesie składania przez CPK ofert i nabywania terenu jest jedna trzecia tego terenu". W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć właścicielowi oferowane jest 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu — dodaje przedstawiciel spółki CPK.

"Dodaje, że mieszkańcy mogą zgłaszać się, by sprzedać działki jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy, do momentu aż wydana zostanie decyzja lokalizacyjna. Ta spodziewana jest do końca 2023 roku. Wcześniej, bo do połowy 2023 roku spółka CPK spodziewa się decyzji środowiskowej" — czytamy w portalu.

O przymusowych wywłaszczeniach na początku 2023 r. Super Biznes informował jako pierwszy w rozmowie z Marcinem Horałą, z którym przeprowadziliśmy wywiad podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w tym roku.

Będą wywłaszczenia przymusowe. To już ostatni dzwonek na ofertę rządową

W rozmowie z Super Biznesem Horała pytany o ilość pozyskanych gruntów, odpowiedział: "Zero". To oznacza, że jeżeli mieszkańcy nie skorzystają z dotychczasowych ofert, zostaną na koniec 2023 r. wywłaszczeni na mocy prawa za państwowym odszkodowaniem, o ile nie przyjmą ostatniej oferty.

- Obecnie specjalnie dla właścicieli nieruchomości potrzebnych pod budowę CPK, uruchomiliśmy "Program Dobrowolnych Nabyć", który polega na tym, że osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie, powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań- mówił wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak zaznaczył Horała, na ten moment zakończenie głównych prac budowlanych w 2027 i pełne uruchomienie komercyjne zaplanowane na lato 2028 jest niezagrożone. Opóźnień na razie nie ma - zapewniał Horała w Karpaczu.

