Cukier po 10 zł? Ceny znów szybują i uderzą w portfele Polaków

Ceny cukru na świecie mocno w górę

Po ubiegłorocznym szczycie cenowym, kiedy za cukier trzeba było płacić nawet 8 zł, cena tego podstawowego produktu wnosi ok. 6 zł. Na promocjach w dyskontach czasami możemy cukier kupić za 4 zł. Ale nie ma co liczyć, że tak będzie dalej. Ceny na cukru szybują, ostatnio na londyńskiej giełdzie przekraczały 740 dolarów za tonę. Jest to najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat.

- "Sytuacja na globalnym rynku cukru jest bardzo dynamiczna już od wielu miesięcy. W styczniu 2023 r. cukier były droższy o prawie 190 proc. niż rok wcześniej, zaś w lipcu wzrost wyniósł 147 proc. rok do roku. Jednak spadek dynamiki to głównie efekt rosnącej bazy odniesienia z drugiej połowy 2022 roku, a nie obniżki cen cukru" — mówi "Faktowi" Grzegorz Rykaczewski, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao.

Dlaczego cukier jest coraz droższy?

Przyczyną wysokich cen jest spadek ilości cukru na rynku. Jak podaje ekspert - wpływ na to miały słabsze plony buraka cukrowego w Europie, ale przede wszystkim susza i mniej trzciny cukrowej zebranej w Indiach oraz Meksyku. A Indie są trzecim co do wielkości eksporterem cukru na świecie. Dodatkowo impulsem dla rosnących cen cukru jest drożejąca ropa naftowa.

Jak pisze „Fakt” - wzrost cen cukru na świecie będzie powodował presję na ceny w Polsce, co z pewnością wpłynie na cenę w sklepach. Wzrost cen cukru oznacza też podwyżki cen wielu produktów m.in. słodyczy, soków i napojów, przetworów mlecznych, czy płatków śniadaniowych. Na szczęście nie powinniśmy się obawiać limitów sprzedaży cukru, bowiem plony buraka cukrowego w Polsce zapowiadają się dobrze. Kampania cukrownicza już się rozpoczęła.

QUIZ. Kryzysowe słodycze z dzieciństwa. Pamiętasz te słodkości z PRL-u? Pytanie 1 z 10 Czekoladopodobne batony miały kolor: jasnobrązowy ziemisty czarniawy blado zielony Dalej