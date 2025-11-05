W programie "Pieniądze to nie wszystko" prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, ujawni, jak łatwo ulegamy manipulacjom w sieci i padamy ofiarą internetowych oszustów.

Tylko w III kwartale 2025 roku odnotowano 3 629 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 78,3 mln zł, co oznacza próbę oszustwa co 36 minut.

Oszuści coraz częściej celują w wysokie kwoty, a największa udaremniona próba wyłudzenia w III kwartale 2025 roku wyniosła aż 1,5 mln zł.

Program poruszy kluczowe kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa: najczęstsze formy ataków, jak zmienić cyberpostawy Polaków i dlaczego incydenty nie są zgłaszane.

Zapowiedź programu "Pieniądze to nie wszystko"

„Pieniądze to nie wszystko”, to cykliczny program prowadzony przez Hubert Biskupskiego. W środę, 5 listopada 2025 roku, o godz. 10.45 gościem programu będzie Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, który opowie o ciekawym eksperymencie społecznym pokazującym, jak łatwo ulegamy kłamstwom i manipulacjom w sieci i dajemy się łowić internetowym oszustom.

Tylko trzeci kwartał 2025 roku przyniósł 3 629 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 78,3 mln zł – wynika z najnowszego, 63. raportu infoDOK. Z raportu wynika, że średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa w III kwartale 2025 roku opiewała na 1,5 mln zł. Co więcej, 10 najwyższych prób wyłudzeń stanowiło aż 14% całkowitej kwoty prób, co potwierdza, że przestępcy coraz częściej celują w wysokie sumy. Skala zagrożenia pokazuje, że oszuści nie rezygnują z prób wykorzystania cudzych danych, a każda udaremniona próba jest efektem czujności banków oraz ścisłej współpracy z klientami.

Przedstawiciele sektora bankowego, ale także resort cyfryzacji nieustająco ostrzegają przed falą wyłudzeń, cyberataków, próbami kradzieży naszej tożsamości. Jakie są obecnie najczęstsze formy ataków cyberprzestępców? Jak możemy zmienić cyberpostawy Polaków? Czemu Polacy nie zgłaszają incydentów cyberbezpieczeństwa? Między innymi na te pytania będą szukali odpowiedzi rozmówcy.

