- UE od 2006 roku prowadzi "EU Air Safety List" – listę przewoźników objętych zakazem lub ograniczeniami lotów w Europie ze względu na niespełnianie międzynarodowych norm bezpieczeństwa.
- Aktualizacja z czerwca 2026 roku obejmuje 154 przewoźników, w tym linie z Afganistanu, Rosji czy Iranu, często z powodu niedostatecznego nadzoru krajowych organów lotniczych.
- Obecność przewoźnika na liście to wyraźny sygnał ostrzegawczy o problemach z bezpieczeństwem, takich jak braki w utrzymaniu floty czy przestrzeganiu procedur.
- Przed zakupem biletu, zwłaszcza na loty poza Europą, zawsze sprawdzaj operatora, aby upewnić się, że nie znajduje się on na unijnej czarnej liście bezpieczeństwa.
Czarna lista linii lotniczych. Do tych samolotów lepiej nie wsiadaj! Sprawdź przed wakacjami
Obecność na liście to dla pasażerów poważny sygnał ostrzegawczy. Powody wpisania przewoźnika na listę są różne: od niedostatecznego nadzoru ze strony lokalnych władz lotniczych, przez udokumentowane problemy z utrzymaniem technicznym samolotów, aż po ignorowanie międzynarodowych procedur bezpieczeństwa ustalonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). To fundamentalne zasady, które stanowią podstawę globalnego bezpieczeństwa w powietrzu.
Obecność przewoźnika na liście EU Air Safety List nie oznacza automatycznie, że każdy jego lot jest niebezpieczny, ale jest to wyraźna wskazówka, by zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy rezerwacji lotów poza Unią Europejską. Warto dokładnie sprawdzić, kto jest faktycznym operatorem połączenia, szczególnie na trasach lokalnych lub w ramach lotów z przesiadkami, gdzie często operują mniej znani przewoźnicy. Warto jednak dodać, że lista ma też charakter motywacyjny. Przewoźnicy i całe kraje mogą zostać z niej usunięci, jeśli udowodnią poprawę standardów. Niedawno udało się to wszystkim liniom lotniczym certyfikowanym w Kirgistanie.
Poniżej znajdziesz pełnąi aktualną listę.
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- Afganistan: Ariana Afghan Airlines, Kam Air
- Algieria: Air Express Algeria
- Angola: Aerojet, Guicango, Air Jet, Bestflya Aircraft Management, Heliang, SJL, Sonair
- Armenia: Air Dilijans, Armenian Airlines, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball
- Demokratyczna Republika Konga: AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation
- Dżibuti: Daallo Airlines
- Erytrea: Eritrean Airlines, Nasair Eritrea
- Gwinea Równikowa: Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines
- Irak: Fly Baghdad, Iraqi Airways
- Iran: Iran Aseman Airlines, Iran Air
- Kongo: (Brazzaville) Canadian Airways Congo, Equaflight Services, Equajet, Trans Air Congo, Societe Nouvelle Air Congo
- Korea Północna: Air Koryo
- Libia: Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings Airlines, Petro Air
- Nepal: Air Dynasty Heli Services, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Summit Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter Services, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Prabhu Helicopters, Nepal Airlines, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Tara Air, Yeti Airlines
- Rosja: Aurora Airlines, Aviacompany Aviastartu, Izhavia, Yakutia Airlines, RusJet, UVT Aero, Siberia Airlines (S7), Smartavia Airlines, Iraero, Ural Airlines, Alrosa Air Company, NordStar Airlines, RusLine, Yamal Airlines, Nordwind Airlines, Ikar Airlines, I Fly, Pobeda Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines, Skol Airline, UTair Aviation
- Sudan: Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air
- Surinam: Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, Samavco (Vortex Air Services), MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Badjas Cargo
- Tanzania: Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air Services, Coastal Travels, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air Aviation, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship (MAF), My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air Services, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanian Air Services, Tropic Helicopters, Tropical Air Services, Unity Air, Zantas Air Services
- Wenezuela: Avior Airlines
- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca: STP Airways
- Zimbabwe: Air Zimbabwe