UE od 2006 roku prowadzi "EU Air Safety List" – listę przewoźników objętych zakazem lub ograniczeniami lotów w Europie ze względu na niespełnianie międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Aktualizacja z czerwca 2026 roku obejmuje 154 przewoźników, w tym linie z Afganistanu, Rosji czy Iranu, często z powodu niedostatecznego nadzoru krajowych organów lotniczych.

Obecność przewoźnika na liście to wyraźny sygnał ostrzegawczy o problemach z bezpieczeństwem, takich jak braki w utrzymaniu floty czy przestrzeganiu procedur.

Przed zakupem biletu, zwłaszcza na loty poza Europą, zawsze sprawdzaj operatora, aby upewnić się, że nie znajduje się on na unijnej czarnej liście bezpieczeństwa.

Czarna lista linii lotniczych. Do tych samolotów lepiej nie wsiadaj! Sprawdź przed wakacjami

Obecność na liście to dla pasażerów poważny sygnał ostrzegawczy. Powody wpisania przewoźnika na listę są różne: od niedostatecznego nadzoru ze strony lokalnych władz lotniczych, przez udokumentowane problemy z utrzymaniem technicznym samolotów, aż po ignorowanie międzynarodowych procedur bezpieczeństwa ustalonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). To fundamentalne zasady, które stanowią podstawę globalnego bezpieczeństwa w powietrzu.

Obecność przewoźnika na liście EU Air Safety List nie oznacza automatycznie, że każdy jego lot jest niebezpieczny, ale jest to wyraźna wskazówka, by zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy rezerwacji lotów poza Unią Europejską. Warto dokładnie sprawdzić, kto jest faktycznym operatorem połączenia, szczególnie na trasach lokalnych lub w ramach lotów z przesiadkami, gdzie często operują mniej znani przewoźnicy. Warto jednak dodać, że lista ma też charakter motywacyjny. Przewoźnicy i całe kraje mogą zostać z niej usunięci, jeśli udowodnią poprawę standardów. Niedawno udało się to wszystkim liniom lotniczym certyfikowanym w Kirgistanie.

Poniżej znajdziesz pełnąi aktualną listę.

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Afganistan: Ariana Afghan Airlines, Kam Air

Ariana Afghan Airlines, Kam Air Algieria: Air Express Algeria

Air Express Algeria Angola: Aerojet, Guicango, Air Jet, Bestflya Aircraft Management, Heliang, SJL, Sonair

Aerojet, Guicango, Air Jet, Bestflya Aircraft Management, Heliang, SJL, Sonair Armenia: Air Dilijans, Armenian Airlines, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball

Air Dilijans, Armenian Airlines, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball Demokratyczna Republika Konga: AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation

AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation Dżibuti: Daallo Airlines

Daallo Airlines Erytrea: Eritrean Airlines, Nasair Eritrea

Eritrean Airlines, Nasair Eritrea Gwinea Równikowa: Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines

Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines Irak: Fly Baghdad, Iraqi Airways

Fly Baghdad, Iraqi Airways Iran: Iran Aseman Airlines, Iran Air

Iran Aseman Airlines, Iran Air Kongo: (Brazzaville) Canadian Airways Congo, Equaflight Services, Equajet, Trans Air Congo, Societe Nouvelle Air Congo

(Brazzaville) Canadian Airways Congo, Equaflight Services, Equajet, Trans Air Congo, Societe Nouvelle Air Congo Korea Północna: Air Koryo

Air Koryo Libia: Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings Airlines, Petro Air

Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings Airlines, Petro Air Nepal: Air Dynasty Heli Services, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Summit Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter Services, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Prabhu Helicopters, Nepal Airlines, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Tara Air, Yeti Airlines

Air Dynasty Heli Services, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Summit Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter Services, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Prabhu Helicopters, Nepal Airlines, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Tara Air, Yeti Airlines Rosja: Aurora Airlines, Aviacompany Aviastartu, Izhavia, Yakutia Airlines, RusJet, UVT Aero, Siberia Airlines (S7), Smartavia Airlines, Iraero, Ural Airlines, Alrosa Air Company, NordStar Airlines, RusLine, Yamal Airlines, Nordwind Airlines, Ikar Airlines, I Fly, Pobeda Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines, Skol Airline, UTair Aviation

Aurora Airlines, Aviacompany Aviastartu, Izhavia, Yakutia Airlines, RusJet, UVT Aero, Siberia Airlines (S7), Smartavia Airlines, Iraero, Ural Airlines, Alrosa Air Company, NordStar Airlines, RusLine, Yamal Airlines, Nordwind Airlines, Ikar Airlines, I Fly, Pobeda Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines, Skol Airline, UTair Aviation Sudan: Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air

Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air Surinam: Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, Samavco (Vortex Air Services), MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Badjas Cargo

Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, Samavco (Vortex Air Services), MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Badjas Cargo Tanzania: Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air Services, Coastal Travels, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air Aviation, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship (MAF), My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air Services, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanian Air Services, Tropic Helicopters, Tropical Air Services, Unity Air, Zantas Air Services

Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air Services, Coastal Travels, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air Aviation, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship (MAF), My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air Services, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanian Air Services, Tropic Helicopters, Tropical Air Services, Unity Air, Zantas Air Services Wenezuela: Avior Airlines

Avior Airlines Wyspy Świętego Tomasza i Książęca: STP Airways

STP Airways Zimbabwe: Air Zimbabwe

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