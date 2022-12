Czarny hot dog w Żabce na Black Friday 2022. Gdzie dostępny i jaka cena?

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Black Friday 2022 – Black Dog w Żabce

Według danych Żabki hot dog, to ulubiona przekąska klientów sieci, która sprzedaje średnio trzy hot dogi na sekundę. Klienci Żabki najchętniej sięgają po hot dogi w godzinach lunchowych. Na Black Friday 2022 Żabka proponuje czarnego hot doga. Black Dog to połączenie czarnej bułki zawierającej sepię, czarnego kabanosa z dodatkiem mięsa jelenia i specjalnego czarnego sosu. Klienci sieci będą mieli także możliwość skomponowania własnej wersji Black Doga. Może on się składać z czarnej bułki, dowolnie wybranej kiełbasy lub parówki oraz dowolnego sosu. Podstawą tej przekąski może też być jasna bułka, dowolnie wybrana kiełbasa lub parówka oraz czarny sos. – Uwielbiamy zaskakiwać naszych klientów nowościami (...). Z okazji Black Friday postanowiliśmy przygotować limitowaną, czarną wersję ulubionej ciepłej przekąski naszych konsumentów, czyli Black Doga – mówi Piotr Rajewski, dyrektor handlowy w Żabka.

Ile kosztuje czarny hot-dog w Żabce?

Czarny hot dog jest dostępny w sprzedaży już od 23 listopada br. w regularnej cenie 5,99 zł, a z aplikacją Żappka w cenie 4,99 zł. W czarny piątek, czyli 25 listopada użytkownicy Żappki będą mogli kupić Black Doga za 3,99 zł z aplikacją, oferta obwiązuje tylko w przypadku zakupu produktu w czarnej bułce. Z okazji Black Friday klienci sieci mogą liczyć także na dodatkowe promocje na wybrane napoje i słodycze. Do 6 grudnia br., w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie Black Dogi będzie przygotowywał także robot Robbie. Klienci sklepu autonomicznego będą mogli zamówić "klasycznego" hot doga w wersji max lub małego Black Doga z czarnym kabanosem lub standardową parówką.

Sonda Planujesz zakupy w Black Friday 2022? Tak, czekam z niecierpliwością Jeszcze nie wiem Nie, nie mam takiej potrzeby