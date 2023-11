Czas ucieka, a pieniądze czekają! 300 zł do wzięcia od ręki

Wyprawka szkolna 300 zł na dziecko

Wciąż można składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną, choć rok szkolny dawno się rozpoczął. Ale trzeba się spieszyć, by 300 zł na dziecko nie przepadło. Nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną trwa tylko do końca miesiąca. 300 plus z programu Dobry Start trafiają do opiekunów uczących się dzieci i młodzieży raz w roku. Cel? Powinny one być przeznaczone na zakup zeszytów, przyborów szkolnych, plecaków. Ale w praktyce można je wydać na cokolwiek, bo nikt nie sprawdza paragonów z zakupów. 300 zł po prostu trafia na konto rodziców, którzy złożyli odpowiedni wniosek o takie wsparcie finansowe. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Bardzo ważne jest to, że rodzice mogą otrzymać pieniądze z ZUS niezależnie od dochodu.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolna? Wnioski o świadczenie przyznawane w ramach programu "Dobry Start" można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w listopadzie, otrzymają pieniądze maksymalnie do końca stycznia 2024 roku.

