Nieruchomości

Czeka nas gigantyczna podwyżka rachunków. Wzrośnie nawet czynsz

Zarządcy nieruchomości alarmują, że wraz z wygaśnięciem rządowych dopłat do energii elektrycznej wzrosną nie tylko rachunki za prąd, ale i za ciepło oraz usługi. Oferowane od sprzedawców prądu, stawki są już o 20 proc. wyższe od tych ostatnich. Na razie spółdzielnie korzystają z limitu ceny do 785 zł/MWh, a po wejściu w życie nowelizacji ustawy — do 693 zł/MWh. Od nowego roku kiedy ceny będą uwolnione może Polaków czekać kolejny horror finansowy.