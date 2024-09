Czeka nas rewolucja w emeryturach

Emerytury w Polsce

Rząd w ostatnim czasie przedstawił projekt budżetu państwa na 2025 rok. Oczywiście znalazły się na pieniądze na emerytów. W budżecie zarezerwowano pieniądze na jedną coroczną waloryzację emerytur w marcu 2025, trzynastą i czternastą emeryturę. Coraz częściej powraca temat podwyższenia wieku emerytalnego. Choć oficjalnie politykom trudno to oficjalnie potwierdzać, ale wszelkie wyliczenia wskazują na to, że bardzo poważne rozważenie takich zmian jest nieuniknione. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. Niewykluczone, że wiek emerytalny może być zrównany do 65 lat dla kobiet i mężczyzn lub podniesiony dla kobiet do 65 lat i dla mężczyzn do 70 lat. Tutaj wciąż jest wiele pytań, na które niebawem będą musieli jasno, uczciwie i rzetelnie dopowiedzieć politycy. Oczywiście warto podkreślić, że nikt nie ma obowiązku przechodzenia na emeryturę. Taką decyzję dana osoba podejmuje indywidualnie. Cały czas zachęca się wręcz, by jak dłużej odwlekać decyzję o przejściu na emeryturę. Każdy dodatkowy rok w pracy wiąże się z wyższą emeryturą.

Oprócz kwestii wieku emerytalnego zmiany mogą dotyczyć także emerytur groszowych. Już wielokrotnie zapowiadano likwidację emerytur groszowych. Emerytury groszowe i wzrastająca liczba osób je pobierających pokazują, że podwyższenie wieku emerytalnego bez innych zmian w systemie problemu nie rozwiąże. Okazuje się, że emerytury groszowe pobiera już pół miliona osób. Najniższa taka emerytura wynosi 2 grosze. Aby otrzymywać tak zwaną najniższą emeryturę wynoszącą obecnie blisko 1,8 tys. zł, trzeba spełnić określone warunki. Prawo do minimalnej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które mają określony oskładkowany staż pracy: 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni.

