Co z tarczą osłonową?

Czeka nas solidna podwyżka rachunków za prąd. Rząd Tuska zwleka z pomocą

Od 1 stycznia 2025 r. wraca opłata mocowa, która dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniesie około 11,44 zł netto miesięcznie. Z kolei bon energetyczny obowiązuje do końca tego roku. Jak informuje money.pl, na działania osłonowe potrzeba ok. 4,4 mld zł na rok, tymczasem w budżecie zapisane jest 2 mld zł. Co planuje rząd i jakie podwyżki czekają gospodarstwa domowe?

Z wtorkowych (15 października) danych GUS wynika, że we wrześniu inflacja wyniosła 4,9 proc. Jak wskazują ekonomiści to właśnie rachunki za energię są głównym winowajcą stale rosnącego tempa wzrostu cen. Przypomnijmy, że od 1 lipca "odmrożono" ceny prądu. Rząd zdecydował się na działania osłonowe jedynie w przypadku gospodarstw domowych z niższymi dochodami. Od 1 lipca również ustalono maksymalną cenę za energię elektryczną dla indywidualnych odbiorców w wysokości 500 zł. Tymczasem już wiemy, że przyszłoroczne rachunki za energię wzrosną przez powrót tzw. opłaty mocowej, z której finansowane ma być bezpieczeństwo i stabilność sieci energetycznej. Jak informuje portal money.pl, trwają intensywne międzyresortowe konsultacje związane z kontynuacją działań osłonowych. "Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje analizy i czeka na decyzję Ministerstwem Finansów. Szacunkowy koszt osłon to 4,4 mld zł na rok. Negocjacje się przeciągają. Politycy koalicji zapewniają, że rząd zaproponuje wsparcie"- informuje portal. Jak wylicza money.pl, powołując się na dane resortu klimatu, "w przyszłym roku bezpośredniego wsparcia będzie potrzebować ponad 2 mln osób". Wskazują na to dane dotyczące bonu energetycznego. Osłoną są objęci również inni tzw. wrażliwi odbiorcy, a więc np. samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, żłobki, szpitale oraz małe i średnie firmy. Płacą oni obecnie maksymalną cenę 693 zł za MWh". Co składa się na rachunek za energię. O ile więcej zapłacimy w 2025 roku? Cytowany przez portal Łukasz Czekała, prezes firmy Optimal Energy, wskazuje, że w ostatecznej cenie za prąd zawarte są następujące opłaty: 56 gr/kWh dystrybucji

62 gr/kWh związane z zakupem prądu: w 62 groszach za 1 kWh związanych z zakupem prądu mamy:

50 gr (500 zł/MWh ceny maksymalnej) - do tego trzeba doliczyć 5 zł/MWh akcyzy i VAT 23 proc. Jak zmienią się nasze rachunki, w sytuacji, kiedy ceny maksymalne nie są przedłużane, a odbiorcy końcowi będą mogli być rozliczani po cenach z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE do końca 2025 roku? Jak szacuje ekspert dla portalu money.pl, , na cenę będą składać się trzy kluczowe czynniki: - wzrost części związanej z zakupem prądu: 0,505 zł/kWh netto z akcyzą, ale bez VAT-u na 0,627 zł/kWh netto z akcyzą, ale bez VAT-u;- taryfy dystrybucyjne są zatwierdzone do 31.12.2024 roku i nie wiemy, na jakim poziomie zostaną zatwierdzone na roku 2025;- opłata mocowa, wchodząca w skład opłat dystrybucyjnych. W zależności od rocznego zużycia prądu są to różne stawki. Przykładowo jeżeli gospodarstwo domowe zużywa 2000 kWh rocznie będzie to miesięczny wzrost rachunku o 13 zł miesięcznie brutto. Czekała wylicza dla money.pl, że jeżeli opłata mocowa wróci, to "rozliczanie sprzedaży prądu po stawkach z taryfy na rok 2025 i niewielki wzrost opłat dystrybucyjnych na poziomie 3 proc. to finalnie zamiast 1,18 zł/kWh powinniśmy zapłacić ok. 1,36 zł/kWh, czyli ok 15 proc. więcej niż obecnie" - wylicza Czekała. Jak zastrzega portal "to oczywiście ostrożne szacunki zakładające, że rządowe zapowiedzi dotyczące ceny maksymalnej nie zostałyby zrealizowane".