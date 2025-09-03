ZUS wypłaci 14. emerytury: Przed weekendem ponad 1,3 mln osób otrzyma czternaste emerytury o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł brutto.

Automatyczna wypłata: Świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS, bez konieczności składania wniosków.

Wysokość i zasady: Maksymalna kwota 14. emerytury to 1878,91 zł brutto; stosowany jest mechanizm "złotówka za złotówkę" dla świadczeń powyżej 2900 zł brutto.

Dla kogo 14. emerytura: Oprócz emerytów, świadczenie trafi także do osób pobierających renty (np. z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne) oraz inne świadczenia długoterminowe

Kiedy wypłata czternastej emerytury? ZUS przelewa 1,6 mld zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że kolejna transza czternastych emerytur trafi do uprawnionych jeszcze przed najbliższym weekendem. Pieniądze otrzymają emeryci i renciści, których standardowy termin płatności świadczenia przypada na szósty dzień miesiąca. Ponieważ 6 września wypada w sobotę, ZUS przyspieszył przelewy na ostatni dzień roboczy.

– W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, czternaste emerytury razem z głównym świadczeniem długoterminowym wypłacimy do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku. W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1 milion 356 tysięcy osób, a łączna wartość wypłat brutto przekroczy 1 miliard 654 miliony złotych. Kolejne terminy płatności we wrześniu to 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca – przekazał rzecznik ZUS Karol Poznański.

Ile wynosi czternasta emerytura? Znamy dokładną kwotę

Wysokość "czternastki" jest równa kwocie minimalnej emerytury, która obowiązuje od marca danego roku. Oznacza to, że tegoroczne świadczenie jest wyższe niż w roku ubiegłym. Jak podaje ZUS, pełna kwota czternastej emerytury wynosi w tym roku 1878,91 zł brutto, czyli o niemal 98 zł więcej niż poprzednio.

Pełną kwotę czternastej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Co istotne, aby otrzymać pieniądze, seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy. ZUS przyznaje, oblicza i wypłaca dodatkowe świadczenie z urzędu, razem z głównym przelewem.

Kto nie dostanie czternastki? Zasada "złotówka za złotówkę"

Nie wszyscy seniorzy mogą jednak liczyć na przelew w pełnej wysokości. W przypadku osób, których emerytura lub renta przekracza próg 2900 zł brutto, ZUS stosuje mechanizm pomniejszania świadczenia znany jako "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota czternastki jest obniżana o kwotę nadwyżki ponad ustalony limit. Przykładowo, jeśli emerytura wynosi 3000 zł brutto (o 100 zł więcej niż próg), czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł.

Istnieje również próg odcięcia, który decyduje ostatecznie o przyznaniu pieniędzy. Wypłata czternastki nie będzie realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że świadczenia nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Czternasta emerytura to roczne świadczenie pieniężne, które na stałe weszło do harmonogramu wypłat realizowanych przez ZUS. Przysługuje ono szerokiej grupie świadczeniobiorców, nie tylko osobom pobierającym standardową emeryturę.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternasta emerytura, trafi nie tylko do emerytów, ale również do rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych czy pobierających emerytury pomostowe. Na dodatkowy zastrzyk gotówki mogą liczyć także osoby otrzymujące renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

