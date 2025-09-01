ZUS wypłacił już miliard zł na 14. emeryturę. Kiedy reszta emerytów dostanie "czternastkę"?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-01 9:15

ZUS rozpoczął wypłaty czternastej emerytury. Już ponad 674 tysiące emerytów i rencistów otrzymało dodatkowe świadczenie pieniężne, na które przeznaczono 991,2 mln zł. Sprawdź, komu przysługuje pełna kwota 14. emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto, a kto musi przygotować się na jej pomniejszenie.

Uśmiechnięta emerytka trzyma portfel z pieniędzmi na tle budynku ZUS. Informacje o wypłacie czternastej emerytury znajdziesz na Super Biznes. Zdjęcie ilustruje artykuł o dodatkowych świadczeniach dla seniorów.

  • Miliard złotych trafił już do emerytów w ramach czternastych emerytur – ZUS wypłacił ponad 991 mln zł dla blisko 675 tys. osób.
  • Wypłaty są automatyczne i trwają, nie trzeba składać wniosków.
  • Pełna czternastka to 1878,91 zł brutto dla świadczeń do 2900 zł brutto.
  • Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” i limity: powyżej 4728,91 zł brutto lub przy zawieszonym świadczeniu czternastka nie przysługuje.

Miliard zł już trafił do emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że rozpoczął przelewy związane z czternastą emeryturą. W pierwszej turze pieniądze trafiły do 674,1 tys. świadczeniobiorców, a łączna suma wypłat przekroczyła 991,2 mln zł brutto. Środki są wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Kiedy ZUS przelewa czternastki

Terminy płatności emerytur i rent  z ZUS to: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Osoby, które zazwyczaj dostają świadczenia do 1. dnia miesiąca, mogły liczyć na dodatkowe pieniądze jeszcze pod koniec sierpnia – ze względu na to, że ZUS wysyła przelewy i przekazuje gotówkę na pocztę z wyprzedzeniem.

Ile wynosi czternasta emerytura 2025?

W 2025 roku pełna czternastka równa jest 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Cała kwota przysługuje tym, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

Dla osób z wyższymi świadczeniami obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Jeśli emerytura lub renta mieści się w przedziale 2900–4728,91 zł brutto, czternastka jest odpowiednio pomniejszana. ZUS nie wypłaci świadczenia, jeśli jego wysokość po obliczeniu wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto.

Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy?

Czternastka nie przysługuje tym, którzy mają emerytury lub renty wyższe niż 4728,91 zł brutto. Dodatkowo ZUS nie wypłaci jej osobom, które na 31 sierpnia 2025 mają zawieszoną wypłatę podstawowego świadczenia – na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

