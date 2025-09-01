Od 1 października niższe ceny: Koszt pobytu w sanatorium z NFZ spadnie o ok. 10-20% (z 11,90-40,90 zł do 10,60-32,60 zł za dzień), co oznacza oszczędność do prawie 200 zł na 21-dniowym turnusie.

Krótszy czas oczekiwania: Jesień i zima to "sezon niski", co oznacza, że czas oczekiwania na miejsce w sanatorium jest krótszy, a w niektórych przypadkach można skorzystać z "zwrotów" i wyjechać szybciej.

NFZ pokrywa leczenie: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje całą kurację, w tym badania lekarskie i co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne na turnus, podczas gdy kuracjusz płaci tylko za zakwaterowanie i dojazd.

Sprawdź dostępność: Aby dowiedzieć się o wolnych miejscach i możliwościach szybszego wyjazdu, skontaktuj się z oddziałem NFZ w swoim województwie

Ile kosztuje sanatorium z NFZ od października 2025?

Wrzesień to ostatni miesiąc obowiązywania wyższych stawek za zakwaterowanie w sanatoriach w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Już od 1 października rozpoczyna się tzw. sezon niski, który potrwa aż do 30 kwietnia przyszłego roku. W tym okresie opłaty dla pacjentów będą znacznie niższe, co czyni wyjazdy lecznicze bardziej dostępnymi finansowo. To doskonała wiadomość dla tysięcy Polaków, którzy oczekują na swoją kolej na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z obowiązującym cennikiem, do końca września opłata za jeden dzień pobytu, w zależności od standardu pokoju, wynosi od 11,90 zł do 40,90 zł. Od października stawki te spadną i będą się kształtować w przedziale od 10,60 zł do 32,60 zł za dobę. Tym samym koszt 21-dniowego turnusu dla pacjenta ze skierowaniem do sanatorium będzie niższy o niemal 200 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że obecne stawki są zamrożone od kilku lat i nie ma pewności, czy Ministerstwo Zdrowia nie zdecyduje się na ich podwyższenie po zakończeniu sezonu niskiego.

Co refunduje NFZ, a za co płaci kuracjusz?

Wyjazd do sanatorium na podstawie skierowania z NFZ nie jest w pełni darmowy. Fundusz pokrywa kluczowe koszty związane z leczeniem, natomiast pacjent ponosi częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. Do jego obowiązków należy również całkowite pokrycie kosztów dojazdu do uzdrowiska oraz ewentualnych opłat klimatycznych, pobieranych przez lokalne samorządy. Pacjenci powinni pamiętać, że ostateczne ceny w sanatorium z NFZ zależą od standardu wybranego pokoju, a opłata jest naliczana za każdy dzień pobytu.

W ramach refundacji Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje pacjentowi kompleksową opiekę medyczną. Obejmuje ona badania lekarskie na początku i na końcu pobytu oraz co najmniej dwa badania kontrolne w trakcie trwania turnusu. Co najważniejsze, NFZ finansuje całą terapię. W ramach 21-dniowego pobytu każdemu kuracjuszowi przysługuje minimum 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, co daje średnio trzy zabiegi każdego dnia.

Jak szybciej wyjechać do sanatorium?

Dane z oddziałów NFZ pokazują, że czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium systematycznie się skraca i obecnie w żadnym województwie nie przekracza 10-11 miesięcy. Okres jesienno-zimowy stwarza jednak dodatkową szansę na znaczne przyspieszenie terminu wyjazdu. Właśnie wtedy, ze względu na pogodę lub inne czynniki losowe, więcej osób rezygnuje z przyznanych im turnusów. To zjawisko generuje tzw. zwroty, czyli pulę wolnych miejsc dostępnych od ręki.

Nadejście sezonu niskiego to dobra wiadomość nie tylko ze względu na niższy koszt, ale także na szansę na krótsze oczekiwanie na pobyt w uzdrowisku. Osoby, którym zależy na szybkim skorzystaniu z leczenia, powinny regularnie kontaktować się telefonicznie z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania oddziałem NFZ. Pytając o dostępne miejsca ze zwrotów, można trafić na okazję wyjazdu znacznie szybciej niż w pierwotnie wyznaczonym terminie.

