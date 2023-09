Czterodniowy tydzień pracy. Rusza największy eksperyment w historii kraju

Czterodniowy tydzień pracy

Czterodniowy tydzień pracy w Niemczech. Rusza projekt pilotażowy organizowany przez firmę doradztwa biznesowego Intraprenör i 4 Day Week Global. Od 21 września 2023 roku firmy w Niemczech mogą zgłaszać się do udziału w badaniu, które ruszy w lutym 2024 roku i będzie trwało do grudnia 2024 r. Projekt będzie podobny do tego, który był już realizowany w Wielkiej Brytanii w 2022 r. Polegał on na tym, że 61 firm skróciło czas pracy do czterech dni w tygodniu, ale utrzymało poziom produktywności i wypłacało pracownikom takie samo wynagrodzenie jak podczas pięciodniowego tygodnia. W brytyjskiej edycji projektu tydzień pracy zaczynał się w poniedziałek i kończył w czwartek. Teraz projekt odbędzie się w Niemczech.

Cały proces składa się z kilku faz. W pierwszej fazie firmy, które zgłoszą się do udziału w niemieckim badaniu, na dwa miesiące przed rozpoczęciem badania będą przygotowywać się do wdrożenia skróconego tygodnia pracy. To ważne, gdyż realizacja projektu wymaga często przeorganizowania sytemu pracy.

W fazie drugiej firmy wdrożą w życie czterodniowy tydzień pracy. Day Week opisuje ten model jako tak zwaną zasadę 100-80-100.100 procent wynagrodzenia przy 80 procentach godzin pracy i 100 procentach wydajności.

Nowe zasady pracy w Niemczech

Następnie przez sześć miesięcy pracownicy będą regularnie odpowiadać na kwestionariusze dotyczące wpływu skróconych godzin na ich produktywność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wyniki tych kwestionariuszy zostaną przeanalizowane przez zespół badawczy na Uniwersytecie w Münster.

Jakie były wyniki pilotażu realizowanego w Wielkiej Brytanii? Aż 56 z 61 uczestniczących firm zdecydowało się na dalsze korzystanie z modelu 4-dniowego tygodnia po zakończeniu okresu pilotażowego, a 18 z nich stwierdziło, że nowa polityka będzie trwałą zmianą. Test wykazał, że 39 procent pracowników było mniej zestresowanych, a 71 procent miało zmniejszony poziom wypalenia zawodowego.

