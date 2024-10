Czy będzie waloryzacja 800 plus? Znamy decyzje rządu

800 plus będzie zwaloryzowane?

Przy podwyższaniu świadczenia wychowawczego z 500 plus do 800 plus pojawiły się propozycje, by wprowadzić automatyczną waloryzację tego świadczenia. Ostatecznie posłowie zdecydowali, że podwyżka świadczenia jest możliwa o inflację. Jak czytamy w art. 6 ustawy:

- "Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy".

Z przepisów ustawy wynika jasno, że rząd wydać rozporządzenie podwyższające 800 plus. Ale, jak pisze "Fakt, projekt budżetu na rok 2025 , który obecnie jest W Sejmie, nie zakłada waloryzacji świadczenia, będzie w przyszłym roku wypłacane w tej samej kwocie mimo cały czas obecnej inflacji.

Świadczenie 800 plus na stałym poziomie

Temat 800 plus pojawił się też w innym dokumencie, który właśnie został przyjęty przez rząd. Chodzi o „Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028”. To dokument, który rząd przygotowuje raz na cztery lata i który musi przedłożyć Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Dokument zakłada zakłada m.in. "utrzymanie nominalnych wartości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 800 Plus) oraz świadczeń rodzinnych na stałym poziomie". Oznacza to, że do roku 2028 nie będzie waloryzacji tego świadczenia, a także świadczenia "Dobry start". Powodem jest brak pieniędzy w budżecie. Podwyżka świadczenia np. do 1000 zł wiązałaby się ze wzrostem wydatków państwa o 17 mld zł.

800 plus z progiem dochodowym?

Pomysł ograniczenia 800 plus tylko dla rodzin z niższymi dochodami przedstawił poseł Ryszard Petru z Polski 2050, który w TVN24 powiedział: - "Jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, nie powinien dostawać 800 plus".

Jak dodał - takim progiem dochodowym mogłyby być zarobki w wysokości 600 tys. zł rocznie. Jednak, jak podkreślił Petru, prace nad takim rozwiązaniem w rządzie nie są prowadzone.

