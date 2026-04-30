Zakupowe okienko w środku długiego weekendu

Tegoroczna majówka układa się w kalendarzu w bardzo specyficzny sposób. Ponieważ 1 maja przypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, te dwa dni oznaczają całkowity zakaz handlu dla dużych sieci. Większość Polaków staje więc przed dylematem, jak uzupełnić zapasy w trakcie przedłużonego wypoczynku. Rozwiązaniem staje się sobota, 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ten konkretny dzień nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Przepisy mówią jasno: 2 maja nie obowiązują żadne zakazy handlu, a to oznacza, że bez problemu możemy udać się na standardowe zakupy.

Czy zrobisz zakupy w Carrefourze w Dzień Flagi?

Dla klientów planujących uzupełnienie zapasów w sklepach Carrefour godziny otwarcia 2 maja będą bardzo dogodne. Hipermarkety oraz supermarkety tej popularnej francuskiej sieci funkcjonują w tym dniu na dokładnie takich samych zasadach, jak w każdą inną, zwykłą sobotę. Większość dużych obiektów otwiera swoje drzwi już o 6:00 lub 7:00 rano, a zakupy zrobimy w nich zazwyczaj aż do godziny 22:00, a w niektórych lokalizacjach nawet do 23:00.

Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku mniejszych placówek w formacie Carrefour Express. Jako że często są to sklepy działające na zasadzie franczyzy, ich dokładny harmonogram pracy ustala sam właściciel. Biorąc jednak pod uwagę, że sobota 2 maja to jedyny wolny od zakazu dzień handlowy w trakcie majówki, zdecydowana większość z nich będzie czynna przez cały dzień.

Przygotuj się na większy ruch przy kasach

Świadomość tego, że markety pracują normalnie, to jedno, ale warto uwzględnić jeszcze jeden praktyczny aspekt – gigantyczne kolejki. Piątek był wolny, a niedziela to dzień z zakazem handlu, więc wszyscy Ci, którzy zapomnieli kupić węgla na grilla, pieczywa czy napojów w czwartek, ruszą do sklepów właśnie w sobotę. Aby zakupy w tym „okienku majówkowym” były szybkie i bezstresowe, warto trzymać się kilku prostych kroków.

Zaplanuj wizytę w markecie wcześnie rano (najlepiej zaraz po otwarciu) lub odłóż ją na późne godziny wieczorne, gdy ruch naturalnie opadnie. Przygotuj wcześniej dokładną listę, by poruszać się między sklepowymi alejkami z jasnym celem. Jeśli Twoje zakupy nie są duże, śmiało korzystaj ze stref kas samoobsługowych, które potrafią znacznie przyspieszyć całą operację.

Mając tę wiedzę, perfekcyjnie zorganizujesz swój czas i bez przeszkód wrócisz do relaksu na świeżym powietrzu.

