Carrefour Boże Ciało 2026. Kiedy obowiązuje zakaz handlu?

Aby dobrze zrozumieć, jak będą funkcjonować sklepy w piątek 5 czerwca, musimy najpierw spojrzeć na dzień poprzedni. W 2026 roku Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. Zgodnie z polskim prawem, czyli ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże markety, hipermarkety i dyskonty będą całkowicie zamknięte. Dotyczy to również dużych sklepów sieci Carrefour. Jeśli więc planujesz większe zakupy na czwartkowe popołudnie, musisz przenieść je na inny dzień lub zrobić je z wyprzedzeniem.

Wyjątkiem od tej restrykcyjnej reguły są jedynie małe punkty handlowe, które działają na zasadzie franczyzy. Zgodnie z przepisami, jeśli za ladą stanie sam właściciel placówki, sklep może prowadzić sprzedaż. Dlatego w czwartek, 4 czerwca, awaryjne zakupy zrobisz jedynie na stacjach benzynowych, w dyżurujących aptekach oraz w niektórych osiedlowych sklepikach pod szyldem Carrefour Express. Ich godziny pracy będą jednak niestandardowe i ustalane indywidualnie przez poszczególnych franczyzobiorców.

Czy Carrefour jest otwarty 5 czerwca 2026?

Dobra wiadomość dla wszystkich, którym podczas czwartkowego biesiadowania zabraknie pieczywa, napojów lub niezbędnych dodatków na weekend – piątek, 5 czerwca 2026 roku, nie jest objęty świątecznym zakazem handlu. Pomimo że dla wielu osób dzień ten stanowi naturalne przedłużenie tzw. długiego weekendu (jeśli zdecydują się wziąć urlop wypoczynkowy), z prawnego punktu widzenia jest to standardowy dzień roboczy. Zatem odpowiedź na pytanie, czy Carrefour jest otwarty w piątek po Bożym Ciele, brzmi: zdecydowanie tak.

Wszystkie placówki handlowe po przymusowej, jednodniowej przerwie świątecznej wracają do swoich regularnych, codziennych trybów pracy. Otwarte będą bez wyjątku ogromne hipermarkety zlokalizowane w galeriach handlowych, mniejsze supermarkety wolnostojące, jak i osiedlowe sklepy z logiem Express. Dzięki temu będziesz mógł bez najmniejszego problemu i w pełni legalnie uzupełnić domową lodówkę na resztę weekendowych dni.

11

Godziny otwarcia Carrefoura po Bożym Ciele. Jakie są ramy czasowe?

Skoro wiemy już na pewno, że 5 czerwca sklepy funkcjonują bez jakichkolwiek prawnych zakłóceń, warto przyjrzeć się konkretnym godzinom otwarcia. Sieć Carrefour dysponuje w Polsce kilkoma formatami sklepów, co przekłada się na zauważalne różnice w harmonogramach pracy. Oto jak będą działać poszczególne typy placówek:

Hipermarkety Carrefour: Największe sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte w swoich standardowych godzinach, zazwyczaj od 6:00 do 22:00. Należy pamiętać, że lokalizacje znajdujące się wewnątrz dużych centrów handlowych mogą dopasowywać swój grafik do godzin funkcjonowania samej galerii (co przeważnie oznacza pracę od 9:00 do 21:00).

Największe sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte w swoich standardowych godzinach, zazwyczaj od 6:00 do 22:00. Należy pamiętać, że lokalizacje znajdujące się wewnątrz dużych centrów handlowych mogą dopasowywać swój grafik do godzin funkcjonowania samej galerii (co przeważnie oznacza pracę od 9:00 do 21:00). Carrefour Market (supermarkety): Te niezwykle popularne placówki miejskie przyjmują klientów najczęściej od wczesnego poranka, czyli od godziny 6:00 lub 7:00, pracując nieprzerwanie do godziny 22:00.

Te niezwykle popularne placówki miejskie przyjmują klientów najczęściej od wczesnego poranka, czyli od godziny 6:00 lub 7:00, pracując nieprzerwanie do godziny 22:00. Carrefour Express: Sklepy z charakterystycznym zielono-pomarańczowym logo wyróżniają się na rynku największą elastycznością czasu pracy. W piątek, 5 czerwca, będą one otwarte według standardowego, wydłużonego grafiku, co zazwyczaj oznacza możliwość zrobienia zakupów od 6:00 rano aż do 23:00 wieczorem.

Jak bezbłędnie zaplanować zakupy w długi weekend czerwcowy?

Chociaż piątek, 5 czerwca 2026 roku, gwarantuje nam w pełni normalne funkcjonowanie całego handlu detalicznego, podczas planowania domowych zapasów musimy pamiętać o specyfice całego weekendu. W sobotę (6 czerwca) w dalszym ciągu zrobimy zakupy według tradycyjnego, sobotniego harmonogramu. Sytuacja zmieni się diametralnie dzień później. Niedziela, 7 czerwca, to kolejna niedziela niehandlowa w kalendarzu, w czasie której otwarte pozostaną jedynie najmniejsze sklepiki osiedlowe obsługiwane przez właścicieli – dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w samo święto Bożego Ciała.

Aby mieć stuprocentową pewność i uniknąć nieprzyjemnego rozczarowania przed zamkniętymi drzwiami marketu, zawsze rekomendujemy weryfikację godzin. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić oficjalną wyszukiwarkę sklepów, która jest bezpłatnie dostępna w aplikacji mobilnej Mój Carrefour lub bezpośrednio na stronie internetowej sieci. Po wybraniu swojej docelowej lokalizacji na mapie, otrzymasz zaktualizowany harmonogram otwarcia na ten konkretny dzień, który uwzględnia wszelkie specyficzne ustalenia lokalnego kierownika lub zarządcy budynku.