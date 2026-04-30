Czy Castorama jest otwarta 2 maja? Godziny otwarcia Castoramy 2 maja 2026

Anna Wojnowska
2026-04-30 12:44

Majówka trwa w najlepsze, pogoda dopisuje, a ty właśnie uświadamiasz sobie, że zabrakło ci ziemi do kwiatów albo pędzla do pomalowania płotu. W głowie pojawia się natychmiastowe pytanie: czy w środku długiego weekendu zrobię w ogóle zakupy budowlane? Wiele osób popełnia błąd, zakładając, że wszystkie dni majówki oznaczają zamknięte markety. Sprawdź, jak wyglądają przepisy w 2026 roku i nie daj się zaskoczyć.

Dzień Flagi a przepisy handlowe – czy zrobimy zakupy?

Długi weekend majowy zawsze wprowadza nieco zamieszania w naszych planach zakupowych. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza rygorystyczny zakaz handlu. Większość dużych marketów jest wtedy bezwzględnie zamknięta.

Jednak 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ma zupełnie inny status prawny. Choć znajduje się w samym sercu majówki, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku ten dzień wypada w sobotę, co dla wszystkich miłośników majsterkowania i prac ogrodowych jest doskonałą wiadomością. Centra handlowe i markety budowlane funkcjonują tego dnia na normalnych, weekendowych zasadach.

Jak sprawdzić w marketach Castorama godziny otwarcia 2 maja?

Ponieważ Dzień Flagi traktowany jest przez prawo jak każdy inny dzień roboczy (lub w tym przypadku zwykła sobota), markety budowlane nie mają obowiązku zamykania swoich drzwi dla klientów. Zatem jeśli zastanawiasz się, jak wyglądają w poszczególnych sklepach Castorama godziny otwarcia 2 maja, odpowiedź jest bardzo prosta i korzystna dla majsterkowiczów: drzwi będą otwarte.

Zazwyczaj markety tej sieci zapraszają na zakupy już od wczesnych godzin porannych. Wiele placówek w soboty otwiera się o 6:30 lub 7:00 i obsługuje klientów aż do 21:00 lub nawet 22:00. Warto jednak pamiętać, że dokładny czas pracy może się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji. Sklepy mniejszego formatu (np. Castorama Smart) lub te zlokalizowane w większych centrach handlowych mogą działać według nieco innego harmonogramu. Dlatego przed wyjazdem z domu najbezpieczniej zweryfikować szczegóły dla wybranego sklepu na oficjalnej stronie internetowej lub w aplikacji.

Majówkowe zakupy na wagę złota – zaplanuj wizytę mądrze

Rok 2026 przyniósł nam specyficzny układ kalendarza. Skoro 1 maja to piątek, kiedy sklepy są nieczynne, a 3 maja to niedziela, która jest podwójnie chroniona (jako święto narodowe i standardowa niedziela niehandlowa), sobota 2 maja staje się absolutnie jedynym oknem zakupowym dla wszystkich realizujących swoje projekty w domu i ogrodzie.

Z tego powodu musisz liczyć się z tym, że markety budowlane mogą tego dnia przeżywać prawdziwe oblężenie. Jeśli zależy ci na szybkich i bezstresowych zakupach, zrezygnuj z wizyty w godzinach szczytu, które zwykle przypadają między 11:00 a 14:00. Zamiast tego, wykorzystaj wczesnoporanne otwarcie marketu lub zaplanuj wizytę późnym popołudniem. W ten sposób zyskasz czas na relaks i prace wokół domu, omijając irytujące stanie w kolejkach do kas.

