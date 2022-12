Czy drożyzna pokona tradycję? W tym roku studniówki zagrożone!

Jak się bawić to na bogato!

Czasy kiedy studniówki organizaowane były w szkołach dawno odeszły w niepamięć. Studniówki z roku na rok coraz bardziej komercjalizują się podobnie jak komunie święte. Obecne studniówki i przygotowania do nich przypominają entourage ślubu. Przede wszystkim w przypadku kobiet, musi być odpowiedni: makijaż fryzura, buty, sukienka itp. Oczywiście w stosownym lokalu. W ostatnich latach najczęściej studniówki oragnizowane są w hotelach znanych sieci.

Wszystko to z roku na rok drożeje, jednak w czasach 17,5 proc. inflacji jest szczególnie odczuwalne w portfelach rodziców. Dlatego też są już szkoły, które rezygnują z tradycyjnego balu.

Jeszcze kilka lat temu standardową ceną było ok. 200 zł od osoby. Teraz, jak relacjonują rodzice, to już 350, 400 czy nawet 480 zł od osoby, a to dopiero początek wydatków. Tysiąc złotych za jeden bal? Dla wielu rodziców to zbyt wiele.

Jak mówi Anna, mama tegorocznej maturzystki z Warszawy, koszt to 450 zł od osoby plus ewentualnie 400 zł od osoby towarzyszącej. Oczywiście bez ubioru i dodatków.

Bal na 100 par! Czyli za co płacimy na studniówce?

Koszty studniówki zależą od wielu rzeczy. Przede wszystkim płacimy za wynajęcie sali i "talerzyk". Jeśli szkoła organizuje bal maturalny w swoim budynku, to koszty są mniejsze, jednak już niewiele placówek ma takie możliwości i decyduje się na ten krok. Jak wylicza portla trójmiasto.pl. podstawowe menu to koszt od ok. 200 do nawet 300 zł za osobę, ale to dopiero początek. Wszystko zależy od wymagań, bo jeśli organizatorzy zdecydują się na dodatki, jak m.in. menu wegańskie czy bezglutenowe, open bar czy candy bar, jak np. fontanna czekolady, to cena wzrasta.

Za co trzeba jeszcze dopłacić na studniówce?

Jeśli zabawa, to oczywiście muzyka - często jest to DJ (koszt od ok. 2,5-3 tys. za 8 godzin) czy koszt ZAiKS-u, ponieważ za odtwarzanie muzyki podczas imprezy trzeba zapłacić. Fotograf - tu cena najczęściej zależy od liczby uczestników imprezy i tego, przez ile godzin będzie na sali, czy wynajęcie dodatkowej fotobudki. Kolejnym kosztem jest dodatkowa obsługa i ochrona - to również kilkaset złotych. Specjalny wystrój też kosztuje, więc za konfetti czy lustrzane kule zapłacimy kolejne ok. 1,5-2 tys. zł.

- Z dodatkami koszt studniówki organizowanej w dużej sali przy restauracji w gdańskim Wrzeszczu wyszedł taki, że uczestnik studniówki, czyli uczeń, płaci 440 zł, a osoba towarzysząca 220 zł - mówi Magda, mama maturzystki.

Studniówka 2023: sukienka, fryzjer, kosmetyczka

Obok opłaty za salę i oprawę muzyczną dochodzi zakup studniówkowej sukienki czy nowego garnituru oraz wizyta u fryzjera, makijażystki czy kosmetyczki. Te koszty dodatkowe niestety często przewyższające cenę samej imprezy.

Jednak, choć coraz więcej osób traktuje przygotowanie do studniówki jak zero-waste i decyduje się na sukienkę z drugiej ręki, a makijaż czy fryzurę robi sama, to są maturzyści, którzy bal traktują jako jedno z najważniejszych wydarzeń życia i spełnia swoje marzenia o kreacji za kilkaset złotych często od projektantów i znanych marek czy szytych ma miarę.

Ile kosztuje sukienka na studniówkę?

Tu cena waha się od ok. 150 zł, ale tak naprawdę "sky is the limit", znajdą się i takie za kilka tysięcy. Portal Trójmiasto.pl cytuje rodziców tegorocznych abiturientów.

- Najlepsza okazja na kupienie sukienki to wyprzedaże na Black Friday czy Cyber Monday lub - jeśli ktoś nie boi się szukać na ostatnią chwilę - wyprzedaże po świętach i sylwestrze. Wiele dziewczyn jednak stara się wybrać taką sukienkę, żeby przypadkiem nie trafić na imprezę, gdzie dwie inne osoby będą miały identyczną, a tak czasem kończy się kupowanie w sieciówkach - mówi Natalia, tegoroczna maturzystka. - Ja już wybrałam sukienkę od polskiej marki. Fakt, że jak na możliwości uczennicy liceum, to te niemal 700 zł to bardzo dużo, ale stawiałam na jakość, czyli dobry materiał i ponadczasowość, a nie jednorazowość - przekonuje na łamach portalu.

Inna mama cytowana przez Trójmiasto.pl, dodaje, że - 450 zł za siebie, 250 zł partner, 499 zł sukienka, 300 zł buty, do tego 120 zł paznokcie, 200 zł makijaż. Z tego aktualnie wychodzi ponad 1,8 tys. zł, ale mogą pojawić się jeszcze dodatkowe wydatki, nie wiem, czy iść do fryzjera, bo to pewnie kolejne 300 zł - wylicza Paulina.

W przypadku panów garnitur posłuży im także w czasie egzaminów maturalnych, więc to wydatek na wiele okazji. Tego niestety nie można powiedzieć o wielu kobiecych kreacjach, które po studniówce najczęściej lądują w szafie.

- Z tego, co się orientowałam, koszt ubrania syna to koszula ok. 200-250 zł, garnitur 800-1200 zł, buty 200-300 zł, więc wychodzi ok. 1,2-1,7 tys. zł. Do tego dochodzi fryzjer i dojazd na miejsce - mówi mama licealisty.

Czy nauczyciel musi iść na studniówkę?

Wielu rodziców podkreśla, że studniówka jest zbyt droga i choć matura jest ważnym egzaminem, to coraz huczniejsze bale są już przesadą. Z kolei młodzież przekonuje, że jedną z rzeczy, za którą zdarza się płacić organizatorom, czyli rodzicom, a może wydawać się nieodpowiednia, są partnerzy nauczycieli, którzy biorą udział w studniówce. Często jednak rodzice decydują, że tylko wychowawca klasy lub dyrektor będzie miał opłacony koszt partnera.

Jeżeli studniówka organizowana jest poza szkołą, to uczniowie mogą, ale nie muszą zaprosić na nią swoich nauczycieli. Jednak jeśli impreza organizowana jest w szkole przez radę rodziców, to jest to wydarzenie szkolne, więc nauczyciele powinni się na nim pojawić -informuje portal Trójmiasto.pl

Wobec problemów dwóch poprzednich roczników ze względu na koronawirusa, maturzyści 2023 mogą uważać się za szczęściarzy – choć im z kolei doskwiera wzrost kosztów zabawy. Są już jednak tacy, którzy nie czują ducha tradycji i sami rezygnują z zabawy. Tak zrobili maturzyści z jednej łódzkich szkół.

Studniówka miejska w Białymstoku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.