i Autor: Wojciech Olkusnik/East News

Emerytury

Czy jest szansa na drugą walorkę w tym roku? Rząd wkrótce da odpowiedź

Wprowadzenie dodatkowej waloryzacji emerytur i rent, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. - zakłada projekt nowelizacji, którym we wtorek (10 września) zajmie się rząd. Jak podał w lipcu GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7, czyli mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen o 2,7 proc.