i Autor: Shutterstock, Shutterstock

Mandaty

Mandat za parkowanie pod marketem jest ważny? Stanowisko UOKiK

Podczas parkowania przy marketach, centrach handlowych, szpitalach, przychodniach czy fast foodach, często spotykamy parkomaty należące do prywatnych firm, a nie miasta. Wielu kierowców zapomina o wykupieniu biletu, co skutkuje wezwaniami do zapłaty. Czy takie wezwania są uzasadnione? UOKiK zabrał głos w tej sprawie.