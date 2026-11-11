Święto Niepodległości a zakaz handlu – co mówią przepisy o gastronomii?

Narodowe Święto Niepodległości, wypadające 11 listopada 2026 roku, to dzień ustawowo wolny od pracy. Większość dużych supermarketów, dyskontów i galerii handlowych jest w tym czasie zamknięta na cztery spusty. Wiele osób obawia się więc, że podobny los spotyka lokale serwujące jedzenie na szybko.

Na szczęście ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta z dnia 10 stycznia 2018 roku wyłącza z zakazu branżę gastronomiczną. Oznacza to, że restauracje, kawiarnie czy stacje paliw mogą legalnie obsługiwać klientów. W praktyce McDonald's 11 listopada prowadzi sprzedaż w większości swoich punktów w Polsce, stanowiąc wygodne rozwiązanie dla każdego, kto chce zjeść ciepły posiłek w wolny dzień.

Które restauracje McDonald's będą czynne 11 listopada 2026 roku?

Choć większość lokali pozostaje otwarta, warto pamiętać, że status konkretnej restauracji zależy od jej charakteru i lokalizacji. Jeśli planujesz wizytę pod Złotymi Łukami, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach.

Restauracje wolnostojące i McDrive. Zdecydowana większość samodzielnych punktów (w tym z obsługą dla kierowców) funkcjonuje bez przeszkód. To idealna opcja w trakcie podróży lub podczas spaceru.

Zdecydowana większość samodzielnych punktów (w tym z obsługą dla kierowców) funkcjonuje bez przeszkód. To idealna opcja w trakcie podróży lub podczas spaceru. Lokale na stacjach paliw i MOP-ach. Punkty w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach oraz drogach ekspresowych działają nieprzerwanie, ułatwiając wyjazdy świąteczne.

Punkty w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach oraz drogach ekspresowych działają nieprzerwanie, ułatwiając wyjazdy świąteczne. Restauracje w galeriach handlowych. To jedyny częsty wyjątek. Lokale usytuowane wewnątrz centrów handlowych mogą być 11 listopada zamknięte, jeśli cały obiekt nie funkcjonuje w święta (chyba że posiadają niezależne wejście z zewnątrz lub realizują zamówienia z dostawą).

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Godziny otwarcia McDonald'sa w święta – jak sprawdzić swój lokal?

Warto zwrócić uwagę, że nawet otwarte punkty mogą 11 listopada pracować według nieco zmodyfikowanego grafiku. Część restauracji otwiera się nieco później niż w zwykły dzień roboczy lub skraca godziny pracy nocnej. Ponadto poszczególni franczyzobiorcy mają elastyczność w ustalaniu harmonogramów dla swoich placówek.

Aby uniknąć przykrej niespodzianki przed zamkniętymi drzwiami, przed wyjściem z domu warto dokonać szybkiej weryfikacji. Najbardziej niezawodnym źródłem informacji jest oficjalna aplikacja mobilna sieci lub wyszukiwarka lokali na stronie internetowej mcdonalds.pl. Wystarczy wybrać interesujący Cię punkt, by sprawdzić aktualne godziny otwarcia w Święto Niepodległości 2026.