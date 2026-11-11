Sklepy otwarte 11 listopada 2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Czy Biedronka, Lidl i Dino są otwarte w Święto Niepodległości 2026?

Wielu z nas w dzień wolny od pracy odruchowo planuje wizytę w dyskoncie lub supermarkecie. Musisz jednak pamiętać, że 11 listopada to oficjalne święto państwowe, co oznacza bezwzględny zakaz handlu dla większości dużych sieci spożywczych. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, wielkopowierzchniowe markety oraz galerie handlowe pozostają w tym dniu zamknięte przez całą dobę.

Oznacza to, że popularne dyskonty i supermarkety – w tym Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland, Netto czy Auchan – 11 listopada 2026 roku nie przyjmą klientów. Jeśli planujesz spore sprawunki spożywcze, warto było zrobić je z wyprzedzeniem, np. we wtorek 10 listopada. Wszelkie duże sklepy powrócą do standardowego funkcjonowania w czwartek 12 listopada. Pytając o to, jakie sklepy są otwarte 11 listopada, musisz skierować wzrok na mniejsze punkty osiedlowe.

Żabka i małe sklepy – jakie sklepy są otwarte 11 listopada?

Choć wielkie sklepy wielkopowierzchniowe pozostaną zamknięte, przepisy prawa przewidują konkretne wyłączenia. Najważniejsze z nich dotyczy placówek handlowych, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel – we własnym imieniu i na własny rachunek (ustawa dopuszcza również nieodpłatną pomoc najbliższej rodziny). Właśnie dlatego sklepy otwarte 11 listopada to przede wszystkim osiedlowe sklepiki oraz placówki działające na zasadzie franczyzy, w tym wybrane sklepy sieci Żabka czy Carrefour Express.

Zastanawiasz się, co jest otwarte 11 listopada oprócz tradycyjnych osiedlowych punktów? Ustawowy zakaz handlu nie obowiązuje m.in. w następujących miejscach:

stacje paliw – zazwyczaj czynne całodobowo, oferujące podstawowe artykuły spożywcze i przekąski,

– zazwyczaj czynne całodobowo, oferujące podstawowe artykuły spożywcze i przekąski, sklepy na dworcach i lotniskach – przeznaczone dla podróżnych,

– przeznaczone dla podróżnych, apteki i punkty apteczne – w tym apteki pełniące dyżur całodobowy lub świąteczny,

– w tym apteki pełniące dyżur całodobowy lub świąteczny, piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie – gdzie dominująca działalność przewiduje sprzedaż wyrobów własnych lub kwiatów,

– gdzie dominująca działalność przewiduje sprzedaż wyrobów własnych lub kwiatów, lokale gastronomiczne – restauracje, kawiarnie oraz punkty z jedzeniem na wynos.

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Do której godziny czynne są sklepy czynne 11 listopada?

Warto zwrócić uwagę na godziny funkcjonowania placówek otwartych w dzień święta. W przypadku punktów franczyzowych czas otwarcia zależy wyłącznie od decyzji właściciela danego lokalu. W dni ustawowo wolne od pracy sklepy czynne 11 listopada, takie jak Żabka, pracują zazwyczaj w niestandardowym wymiarze godzinowym – na przykład od 10:00 do 18:00 lub od 11:00 do 20:00, zamiast codziennego harmonogramu 6:00–23:00.

Przed wyjściem z domu w środę 11 listopada warto zweryfikować godziny otwarcia konkretnego lokalu w Twojej najbliższej okolicy za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej lub sprawdzić kartkę z informacją wywieszoną wcześniej na drzwiach sklepu. Dzięki temu dokładnie dowiadujesz się, co jest otwarte 11 listopada i unikasz niepotrzebnego rozczarowania pod zamkniętymi drzwiami.