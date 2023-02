Spis treści

Co to jest konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe służy do gromadzenia oszczędności. Konto oszczędnościowe różni się od rachunku osobistego przede wszystkim oprocentowaniem. Wyższe jest dla rachunku oszczędnościowego, niż dla konta osobistego, jednak jego wartość może zmieniać się w czasie.

Trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym koncie osobistym to podstawowy błąd. Pieniądze tracą na wartości z dnia na dzień. I chociaż oprocentowanie konta oszczędnościowego nie w pełni niweluje wpływ inflacji, to jednak zmniejsza jej ciężar. Jeśli średnioroczna inflacja za 2022 wyniosła prawie 15 proc., to oznacza, że pieniądze zgromadzone na nieoprocentowanym koncie straciły na wartości 15 proc. Natomiast pieniądze wpłacone na konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 7,5 proc. w skali roku straciły na wartości tylko 7,5 proc., czyli o połowę mniej. Pieniądze lokowane na kontach, w lokatach, czy zamieniane na obligacje, tracą wartość wolniej.

Aby otworzyć konto lokacyjne nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, ponieważ otwierane jest ono od razu i na czas nieokreślony. Pierwsza wpłata „wkład podstawowy” zazwyczaj wynosi 250 zł, a kapitalizacja dokonywana jest na koniec roku kalendarzowego.

Suma wszystkich dopłat na konto w ciągu roku też powinna wynosić min. 250 zł

Zalety konta lokacyjnego

Konto lokacyjne, oszczędnościowe, na którym lokujemy nasze zasoby pieniężne ma kilka zalet:

to lokata i rachunek jest rachunek oszczędnościowy w jednym rachunku

rachunek prowadzi się bez opłat (bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta)

bez deklarowania bankowi terminów i wysokości wpłat

mamy możliwość dopłat i wypłat w dowolnej kwocie i terminie

możemy wypłacić całość lub część pieniędzy bez utraty odsetek

na koncie oprocentowana jest każda, nawet najmniejsza kwota (oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym)

odsetki wypłacane są za liczbę dni przechowywania środków

na konto można wpłacać dowolne kwoty, w każdym terminie, gotówką lub przelewem

na konto można też przelewać nadwyżki z konta osobistego przez stałe zlecenie

Trzymanie pieniędzy na zwykłym koncie osobistym nie ma sensu. Każda złotówka, którą możemy zaoszczędzić powinna pracować, jeśli nie na lokacie, zainwestowana w obligacje, to przynajmniej na koncie oszczędnościowym. Każdy procent ma znaczenie, dlatego uważnie czytaj oferty banków i kieruj się rozsądkiem.

Na co zwrócić uwagę wybierając konto oszczędnościowe?

Decyzja o ulokowaniu swoich pieniędzy na koncie oszczędnościowym powinna być poprzedzona rozważeniem kilku kwestii. Zanim skorzystasz z konkretnej oferty, sprawdź oprocentowanie – im jest wyższe, tym lepiej. Warto jednak pamiętać o tym, że banki podają oprocentowanie nominalne rachunków, czyli oprocentowanie brutto w skali roku. Aby obliczyć faktyczny zysk, trzeba uwzględnić okres oszczędzania oraz podatek od dochodów kapitałowych, tzw. podatek Belki, którego stawka wynosi obecnie 19 proc. Trzeba też sprawdzić, czy oprocentowanie konta oszczędnościowego nie zmienia się wraz z wysokością oszczędności. Ważny jest też okres obowiązywania oprocentowania, zwłaszcza przy promocjach rachunków oszczędnościowych. Oferty specjalne mają zwykle oprocentowanie promocyjne przez kilka miesięcy, a potem jest ono niższe. Najczęściej oprocentowanie obowiązuje bezterminowo, do momentu zmiany przez bank.

Wybór rachunku oszczędnościowego

Zanim wybierzesz rachunek oszczędnościowy, przede wszystkim sprawdź, czy wszystkie twoje środki będą objęte oprocentowaniem promocyjnym (duże kwoty powyżej 10 tys. zł zwykle nie są nim objęte). Pamiętaj, że im częściej odsetki są dopisywane do konta oszczędnościowego, tym lepiej. Mając do wyboru kilka kont z takim samym oprocentowaniem, ale różną kapitalizacją odsetek, lepiej wybrać to, na którym są one dopisywane najczęściej.

Zauważ, że zwykle tylko jedna wypłata z konta oszczędnościowego w miesiącu jest darmowa, a za kolejne trzeba płacić. Dlatego trzeba obliczyć, czy te opłaty nie będą w sumie wyższe niż zysk z odsetek.

W większości przypadków założenie atrakcyjnego rachunku oszczędnościowego jest dostępne tylko dla osób mających konto osobiste w tym samym banku, co zwykle kosztuje. Dlatego wybierz bank, w którym konto oszczędnościowe można założyć bez korzystania z rachunku osobistego.

Uwaga! Od twojego zysku z oprocentowania konta bank odejmie podatek Belki, zatem na twoje konto ostatecznie wpłynie zwykle mniej środków niż się spodziewałeś.

Jeśli zrobisz tylko jeden, bezpłatny przelewu w miesiącu, miesięczny zysk będzie bez start, gdy jednak wykonasz kolejny przelew, bank pobierze prowizję, np. 9 zł, a wtedy twój zysk zmaleje. Bank nie naliczy też odsetek za dni, kiedy na koncie oszczędnościowym nie było żadnych środków.