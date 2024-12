Pensja papieża. Symboliczna "zapłata"

Portal churchpop.com, powołując się na amerykański program The Catholic Talk Show, przedstawił zarobki kleru w Stolicy Apostolskiej. Okazuje się, że kardynałowie mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 5000 euro miesięcznie (około 23 tys. zł). Pieniądze te mają być wykorzystane przy pełnieniu posługi. To, co z nich pozostanie, powinno zostać rozdane innym.

"Pensją" papieża są trzy monety, brązowa, srebrna i złota, które pełniący funkcje otrzymuje raz w roku. Po śmierci głowy Kościoła, są wkładane do trumny wraz z ciałem. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie jednouncjowa złota moneta kosztuje ok. 7-8 tys. zł.

Poza tym papież Franciszek nie ma żadnych apanaży z tytułu wykonywanej funkcji. Za to wszelkie wydatki, jak koszty podróży czy zakwaterowania, pokrywa Watykan. W programie wspomniano, że rocznie jest to około 100 tys. dolarów, czyli około 409 tys. złotych. Portal alteia.org wspomina z kolei, że papież ma dostęp do dość dużej sumy pieniędzy przeznaczonych na cele charytatywne, które może rozdzielać wśród potrzebujących wedle własnego uznania.

Watykan mierzy się z ogromnym deficytem budżetowym

Tymczasem, jak informował w tym roku włoski dziennik "La Repubblica" Watykan mierzy się z potężnym deficytem budżetowym. Deficyt na 2023 r. wyniósł ponad 90 mln dol, przy dochodach w wysokości 1 mld 250 mln dol i wydatkach w wysokości 1 mld 340 mln dol. To oznacza wzrost o około 5 mln 400 tys. dol w 2023 r. Watykan ma szykować się na wystawianie kolejnych posiadłości na sprzedaż.

Z osiągniętych zysków Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej przekazała prawie 38 milionów euro na sfinansowanie działalności papieża, w tym głównie utrzymanie watykańskich urzędów - dykasterii. Rok wcześniej Kurii Rzymskiej przekazano 32 mln euro. 7,9 mln euro zostało przeznaczonych w 2023 roku na zwiększenie własnych aktywów. Dochód oszacowany na ponad 27 milionów euro uzyskany został z papierów wartościowych, w jakie inwestuje Watykan.

Ważnym źródłem zysków Administracji są nieruchomości. Watykan ma ich ponad 5 tysięcy; w tym 4249 we Włoszech, głównie w Rzymie. Znajdują się one też we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.