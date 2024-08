Papieska kasa świeci pustkami. Watykan musi zaciskać pasa. Deficyt wzrósł o przeszło 5 mln dolarów

38 milionów euro na sfinansowanie działalności papieża. Na czym duchowni oszczędzają?

Z osiągniętych zysków Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej przekazała prawie 38 milionów euro na sfinansowanie działalności papieża, w tym głównie utrzymanie watykańskich urzędów - dykasterii. Rok wcześniej Kurii Rzymskiej przekazano 32 mln euro. 7,9 mln euro zostało przeznaczonych w 2023 roku na zwiększenie własnych aktywów. Dochód oszacowany na ponad 27 milionów euro uzyskany został z papierów wartościowych, w jakie inwestuje Watykan.

Ważnym źródłem zysków Administracji są nieruchomości. Watykan ma ich ponad 5 tysięcy; w tym 4249 we Włoszech, głównie w Rzymie. Znajdują się one też we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

To przede wszystkim mieszkania i lokale komercyjne w kamienicach, przeznaczone na wynajem - w tym na wolnym rynku - a także garaże, biblioteki, klasztory, katakumby i stajnie. Około 70 procent nieruchomości wynajmowanych jest bezpłatnie.

Przewodniczący Administracji Dóbr arcybiskup Giordano Piccinotti powiedział watykańskim mediom, że udało się osiągnąć pozytywne rezultaty bez naruszania dziedzictwa Stolicy Apostolskiej i sprzedaży nieruchomości.

"La Repubblica" informuje również o dochodach z corocznej zbiórki, ogłaszanej każdego roku 29 czerwca, czyli w dniu świętych Piotra i Pawła, która wspiera dzieła papieża. W 2023 r. wyniósł on 52 mln 500 tys. dol. Choć jest to wzrost w stosunku do 47 mln 200 tys. dol zebranych w 2022 r., to prawie 90 proc. z nich musiało pójść na pokrycie wydatków Kurii Rzymskiej, czyli głównego organu administracyjnego Watykanu. Długoterminowy trend dochodów z funduszu jest wyraźnie spadkowy. Wpływy spadły o 23 procent w latach 2015-2019 i w kolejnych latach będą kontynuować trend spadkowy.

"Wśród środków cięcia kosztów przyjętych w ostatnich latach znalazły się nowe ograniczenia w zatrudnianiu i zawieraniu umów, a także wysiłki zmierzające do zwiększenia czynszów pobieranych od niektórych nieruchomości Watykanu, które są wynajmowane komercyjnie i wystawienia innych na sprzedaż" - czytamy.