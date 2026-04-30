Zakupy w długi weekend majowy a polskie prawo

Długi weekend majowy regularnie wywołuje niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o działanie dyskontów i marketów. Zarówno 1 maja (Święto Pracy), jak i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to w Polsce dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza ścisły zakaz handlu wynikający wprost z obowiązujących przepisów. W tych dniach większość galerii handlowych i dużych sieci sprzedaży pozostaje całkowicie zamknięta.

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Choć jest to niezwykle ważne święto narodowe, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w świetle Kodeksu pracy nie stanowi ono dnia wolnego. W 2026 roku 2 maja wypada w sobotę, co w praktyce oznacza, że jest to standardowy dzień handlowy. Dla wielu z nas to jedyna luka na uzupełnienie zapasów i zrobienie pilnych sprawunków w trakcie trwania całego długiego weekendu.

Sklepy sieci Pepco – godziny otwarcia 2 maja 2026 roku

Jeśli planujesz wizytę w swoim ulubionym dyskoncie wielobranżowym, nie masz powodów do obaw. W popularnej sieci Pepco godziny otwarcia 2 maja będą wyglądały dokładnie tak samo, jak w każdą inną pracującą sobotę. Władze sieci nie wprowadzają z reguły żadnych specjalnych, skróconych godzin działania ze względu na okres majówkowy.

Warto jednak mieć na uwadze, że konkretny czas pracy zależy od specyfiki danej placówki. Sklepy zlokalizowane w dużych centrach i galeriach handlowych najczęściej zapraszają klientów od 9:00 do 21:00. Z kolei mniejsze, wolnostojące punkty na osiedlach czy w mniejszych miejscowościach bardzo często zamykają swoje drzwi nieco wcześniej – zazwyczaj o 19:00 lub 20:00. Aby mieć absolutną pewność i nie pocałować klamki, najbezpieczniej z wyprzedzeniem sprawdzić rozkład godzin dla lokalnego punktu na oficjalnej stronie internetowej dyskontu.

Majówkowe "okienko zakupowe" – o czym musisz pamiętać?

Dla większości konsumentów sobota 2 maja 2026 roku będzie swoistym kołem ratunkowym po ustawowo wolnym piątku. Ponieważ w niedzielę sklepy znów powitają nas opuszczonymi roletami, to właśnie w sobotę można spodziewać się wzmożonego ruchu. Klienci bardzo chętnie sięgają wtedy po letnią odzież, braki w asortymencie domowym czy ogrodowe akcesoria wypoczynkowe, z których słynie ta popularna marka.

Jeśli nie przepadasz za gwarem, tłumami i staniem w długich kolejkach do kasy, postaraj się zaplanować swoje zakupy strategicznie. Najlepszym pomysłem jest pojawienie się na miejscu z samego rana, zaledwie kilkanaście minut po otwarciu, albo całkowite odłożenie wizyty na późniejsze godziny popołudniowe. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu sprawnie zrealizujesz listę zakupów, zachowując więcej cennego czasu na majówkowy relaks w ogrodzie lub na wyjeździe.

