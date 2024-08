i Autor: fot. Getty Images Rekordowe podwyżki akcyzy na tytoń i e-papierosy. Wkrótce wzrośnie o 150 proc.

Ceny papierosów

Czy podwyżka akcyzy na papierosy ograniczy palenie? Ekspert jednoznacznie

Według powszechnej narracji, podwyżka akcyzy na papierosy ma spełniać cel zdrowotny i tylko przy okazji dodać środki do budżetu. Ekspert uważa, że takie uzasadnienie jest dęte. Palacze to ok. 30 proc. polskiego społeczeństwa. Wysoka akcyza może rozszerzyć szarą strefę.