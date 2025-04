To już działa

Polacy w europejskim ogonie zaangażowania zawodowego

Raport "State of the Global Workplace", opublikowany przez Instytut Gallupa, rzuca światło na emocjonalne podejście do pracy mieszkańców różnych państw. Wśród 38 krajów europejskich Polska zajmuje 32. miejsce pod względem zaangażowania zawodowego. Tylko 10 proc. pracowników znad Wisły przyznało, że z entuzjazmem i oddaniem wykonuje swoje obowiązki.

Jeszcze niższy poziom zaangażowania odnotowano w krajach takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy, Luksemburg czy Francja. Dla kontrastu, najwyższy wynik osiągnęli Rumuni, Albańczycy i Islandczycy.

Stres i satysfakcja – dwa oblicza polskiej codzienności

Z danych wynika, że aż 30 proc. Polaków odczuwało stres dzień przed wypełnieniem ankiety. Choć nie jest to najwyższy wynik w Europie, pozostaje on znaczący. Dla porównania, 65 proc. pracowników z okupowanej przez Turcję części Cypru, 58 proc. z Malty i 56 proc. z Grecji przyznało się do wysokiego poziomu stresu.

Na drugim biegunie są Duńczycy, spośród których tylko 20 proc. zadeklarowało stresujący dzień pracy. Ukraina, będąca w stanie wojny, osiągnęła poziom 23 proc. stresu, co pokazuje, że nawet w ekstremalnych warunkach można znaleźć względną równowagę emocjonalną.

Z kolei satysfakcję z życia odczuwa jedynie 36 proc. Polaków, co plasuje kraj na 31. miejscu w Europie. Liderem zestawienia są Finowie z imponującym wynikiem 83 proc., zaś ostatnie miejsce zajęli mieszkańcy północnej części Cypru – zaledwie 18 proc..

Emocje w pracy – niepokojący bilans

Pod względem emocjonalnego zdrowia Polacy plasują się w środku europejskiego zestawienia. 17 proc. respondentów zadeklarowało uczucie złości, a 14 proc. – smutku w dniu poprzedzającym badanie. Choć te wartości są niższe niż średnie globalne, gdzie stres deklaruje 41 proc., złość – 21 proc., a smutek – 22 proc., problem nadal istnieje.

Brak zaangażowania kosztuje świat miliardy

Globalnie aż 62 proc. pracowników nie angażuje się w swoją pracę. Według Gallupa, przekłada się to na 8,9 biliona dolarów strat, czyli około 9 proc. światowego PKB. Pokazuje to, jak emocjonalne nastawienie do pracy może wpływać nie tylko na jednostki, ale i całe gospodarki.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.