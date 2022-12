Dług Polski w stosunku do PKB

Jak podał, w ostatnich latach (2019–2022) skumulowany wzrost PKB wyniósł 15 proc., a ten rok Polska zamknie w wśród 5 najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie "Będziemy największą gospodarką, wśród tych małych gospodarek" - dodał.

"W relacji do PKB, rok 2021 zamknęliśmy deficytem 1,8 proc., średnia dla UE to 4,7 proc. średnia w strefie euro wyniosła 5,1 proc. "Widać więc, że mamy przestrzeń do tego, aby deficyt całego sektora, nie tylko budżetowy, był wyższy. On oczywiście będzie wyższy, bo mamy konieczność większych wydatków w związku z osłonami energetycznymi" - podkreślił.

Dodał, że jeśli spojrzeć na dług Polski w stosunku do PKB, to jest to ok. 54 proc., w UE jest to 88 proc. "Widać też, że mamy przestrzeń, choć jesteśmy tym rządem, który sukcesywnie pomniejszał i deficyt i dług (...), gdyby nie covid, mielibyśmy do czynienia z budżetem zrównoważonym" - powiedział.

Soboń o budżecie państwa. Czy wystarczy pieniędzy na rządowe programy?

Jak zaznaczył Soboń, ze względu na uszczelnienie luki podatkowej - głównie na podatku VAT - która została obniżona z 24 proc. na 4 proc. "W tym roku CIT wzrasta nam o 40 proc. Przy obniżce PIT-u i uszczelnieniu CIT-u, mamy wyższe wpływy podatkowe i stabilną bazę podatkową, co pozwala nam na większe wydatki, przy mniejszym niż dotychczas zadłużeniu i przy lepszej strukturze" - dodał. Jak wyjaśnił, tylko 1/4 naszego długu, jest długiem zagranicznym.

"Jeśli natomiast chodzi o płynność i taką bieżąca sytuację budżetu, to mamy 126 mld zł rezerwy płynnościowej" - podał.

Według wiceszefa resortu finansów, potrzeby pożyczkowe w postaci obligacji zamknięte zostały już w sierpniu 2022 r. "A wszystko co robimy teraz, robimy z myślą o roku 2023. A te 2 proc. PKB, które mamy na obsługę długu w przyszłym roku, to jest dużo więcej niż płaciliśmy w poprzednich latach, ale to jest analogiczna kwota, jaką w każdym budżecie każdego roku miał rząd PO-PSL w dużo spokojniejszych czasach" - zaznaczył Soboń.

Na pytanie czy wystarczy pieniędzy w budżecie na wszystkie programy osłonowe wiceminister odpowiedział, że programy są potrzebne, by utrzymać polską gospodarkę w dobrej kondycji. "Nasza gospodarka wciąż jest w dobrej kondycji, to co złe jest z zewnątrz a dowodem są wyniki za 2021 rok i pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem 8,5 proc. To było rekordowe odbicie polskiej gospodarki po covidzie, co udało dzięki pomocy przedsiębiorcom" - ocenił.

Według Sobonia, tak samo będzie z wyjściem z wojennego kryzysu. "Teraz i w kolejnych latach, dzięki pomocy państwa, szybko gospodarka odzyska zdolność do rozwoju i wciąż będziemy tę gospodarkę, która po Chinach rozwijała się najszybciej lub prawie najszybciej" - zaznaczył. Podkreślił, że biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, Polska w ostatnich 30 latach po Chinach odniosła największy sukces gospodarczy.

Dodał, że w sytuacji kryzysowej trzeba zachować zdrowe fundamenty gospodarki (...) i utrzymać w ryzach politykę makroekonomiczną, aby rósł złoty, żeby m.in na stacjach paliw płacić mniej.

