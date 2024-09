RPP zdecyduje o stopach procentowych

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna powakacyjne posiedzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca wysokości stóp procentowych. Czy RPP podniesie stopy procentowe? A może je obniży? Od dłuższego czasu coraz głośniej eksperci wypowiadają się na temat konieczności podniesienia stóp procentowych. Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopy procentowe aż o 0,75 pkt proc. z najwyższych od dwóch dekad 6,75 proc. Później była jeszcze jedna, już dużo niższa, obniżka. Obecnie stopa referencyjna 5,75 proc. Czy we wrześniu 2024 roku stopy procentowe pójdą w górę, a może pójdą w dół? Choć eksperci coraz odważniej mówią o konieczności podwyżki stóp procentowych, to jednocześnie prognozują pozostawienie stóp na obecnym poziomie, a w kolejnych miesiącach nawet ich obniżkę. Jaka decyzja zapadnie na wrześniowym decyzyjnym posiedzeniu RPP?

Według najnowszych danych GUS inflacja CPI w Polsce w sierpniu wzrosła do 4,3 proc. rok do roku. Na koniec roku inflacja może już wynosić 5 proc. Wpływ na sytuację ekonomiczną mogą mieć także amerykańskie i europejskie działania w kwestii wysokości stóp procentowych. Wszystko wskazuje na to, że trend cięć stóp procentowych będzie zachowany. Europejski Bank Centralny wyraźnie sygnalizuje kolejną obniżkę we wrześniu. W przypadku Polski swobodna polityka fiskalna działa proinflacyjnie i nie sprzyja cięciu stóp.

Kiedy podwyżka stóp procentowych?

Nawet jeśli RPP we wrześniu pozostawi stopy procentowe na obecnym poziomie, to czy w ogóle w tym roku jeszcze można spodziewać się podwyżki stóp procentowych? Według ekspertów obniżek kosztu pieniądza w tym roku nie będzie. Większość ekspertów wskazuje, że obniżek stóp można ewentualnie spodziewać się w połowie roku.

"Nie sądzimy, aby posiedzenie w tym tygodniu przyniosło argumenty ze strony komunikatu i konferencji za zmianą scenariusza rynkowego, jak i naszych oczekiwań, zakładających pierwsze obniżki stóp w 2025 r. Retoryka może jednak wpływać na wycenianą łączną skalę łagodzenia polityki pieniężnej w 2025 r. My zakładamy spadek stóp o 0,75 pkt proc., natomiast rynek finansowy wycenia obniżki o 1,25 pkt proc." - podają eksperci Banku Millennium cytowani przez businessinsider.com.pl.

