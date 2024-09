Czy RPP obniży stopy procentowe? Ekonomiści prognozują

Stopy procentowe niezmieniane od dawna

Obecnie główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75 proc. Utrzymuje się ona na tym poziomie od października 2023 r., kiedy to Rada dokonała obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Wcześniej, we wrześniu 2023 r., RPP obniżyła stopy o 0,75 pkt. proc.

„O wiele ciekawsza będzie konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prezes jeszcze w lipcu deklarował, że stopy pozostaną bez zmian do 2026 r., jednak szereg innych członków RPP sugerowało, że jest tam grupa osób gotowych do obniżenia stóp wcześniej. I z ostatniej wypowiedzi Glapińskiego wynika, że po sierpniowym, niedecyzyjnym posiedzeniu Rady dołączył on do tych, którzy są gotowi obniżyć stopy procentowe w przyszłym roku” – dodał ekonomista ING BSK.

Prognozy inflacyjne kluczowe dla obniżek stóp procentowych

Glapiński powiedział w sierpniu, że „nie można wykluczyć, że sytuacja gospodarcza rozwinie się w takim kierunku, iż dyskusja o dostosowaniu polityki pieniężnej będzie zasadna wcześniej niż w 2026 r.”. Zastrzegł jednak, że będzie to można zrobić, „gdy będzie pewność, że inflacja osiągnie szczyt, a prognozy pokażą, że obniża się trwale w kierunku celu”.

„Jednak w ostatnich tygodniach pojawiło się trochę danych, które jednak mogą się przełożyć na podtrzymanie wcześniejszego, +jastrzębiego+ nastawienia RPP. Mieliśmy lepszy od oczekiwanego wzrost PKB w II kw. 2024 r., wzrost inwestycji, wzrost inflacji w sierpniu, wreszcie pojawił się projekt budżetu, który jest ekspansywny” – powiedział Antoniak.

W II kw. 2024 r. wzrost PKB wyniósł 3,2 proc., podczas gdy średnia prognoz analityków mówiła o 2,8-proc. wzroście. W II kw. odnotowano także wzrost inwestycji o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. W sierpniu – jak podał GUS – inflacja wzrosła z 4,2 proc. do 4,3 proc. Z kolei w projekcie budżetu zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. na 5,5 proc.

„Spodziewamy się, że w tym roku stopy procentowe pozostaną bez zmian, a pierwsza obniżka nastąpi w II kw. 2025 r. W całym przyszłym roku stopy mogą zostać obniżone o 0,75-1 pkt proc.” – powiedział Adam Antoniak.