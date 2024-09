Czy rząd będzie dalej mroził ceny energii? To możliwy scenariusz

Mrożenie cen energii

Co z mrożeniem cen energii w 2025 roku? Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że przedłużenie cen maksymalnych energii na 2025 roku pochłonie 4,4 mld zł. Minister dodała, że choć w budżecie na ten cel jest w tej chwili 2 mld zł - a zatem potrzeba ponad drugie tyle, by sfinansować działania ochronne - to resort klimatu widzi dodatkowe źródła finansowania na horyzoncie.

"Mamy zabezpieczone częściowo środki w budżecie państwa - nie tyle, o ile wnioskowało MKiŚ, ale szukamy innych źródeł pozabudżetowych - i tak, chcemy przedłużyć osłony energetyczne na rok 2025" - powiedziała mediom minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. I dodała: "Tu jest zgoda w zasadzie na poziomie rządu i koalicji, że osłony energetyczne w jakiejś formie powinny zostać przedłużone. To, w jakiej formie zostaną przedłużone, jest oczywiście warunkowane budżetem".

Ceny energii 2025

Przypomnijmy, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. dla określonych grup odbiorców cena prądu nie może być wyższa niż maksymalna cena wskazana w ustawie. Obecna ustawa osłonowa określa maksymalną ceną energii elektrycznej m.in. dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Dla najuboższych są bony energetyczne. Kontynuację wsparcia dla obywateli rząd Donalda Tuska przez dłuższy czas uzależniał od wielu czynników geopolitycznych i cen energii na rynkach światowych. Co przyniesie kolejny rok? Jak widać, wciąż nie znamy szczegółów ewentualnego wsparcia. Ale już mamy pewność, że takie wsparcie będzie konieczne i rząd je wprowadzi. Cena energii elektrycznej jest efektem wielu czynników, w tym pogody, polityki, podaży i popytu, a także wydarzeń globalnych.

