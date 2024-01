Czy rząd ograniczy wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe – próg na kwocie 2 mln zł

- Z jednej strony ustanowienie progu dotyczącego wartości udzielonego kredytu uniemożliwi skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych przez osoby niepotrzebujące takiego wsparcia, a z drugiej strony musi uwzględniać ceny nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach. Z tego względu, w ocenie projektodawcy, zasadne jest określenie tego progu na poziomie 2 mln zł. Propozycja zmiany przepisu zostanie przedstawiona w projekcie skierowanym do rozpatrzenia przez komisję prawniczą - zadeklarował wiceminister finansów Jurand Drop w odpowiedzi na uwagi UOKiK.

Kolejna możliwość w kwestii limitów na wakacje kredytowe to opcja ograniczenia wsparcia do określonego kryterium dochodowego liczonego w relacji do wynagrodzenia.

Według najbardziej ogólnej prognozy, rząd prawdopodobnie chce ograniczyć wakacje kredytowe jednak utrzymać wsparcie dla tych, którzy potrzebują osłon najbardziej.

Wakacje kredytowe - aktualny stan prawny

Zgodnie z art. 73 Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom:

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

