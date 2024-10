Minimalna cena alkoholu. Czy rząd ją wprowadzi?

Bankructwo i wstrzymana produkcja. To koniec niemieckiej firmy motoryzacyjnej

Wydatki na alkohol pod lupą fiskusa

- "Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie twierdzi, że wydatki na alkohol serwowany podczas spotkań biznesowych lub spotkań integracyjnych z podwładnymi nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu" – pisze"DGP".

Jak podaje gazeta, takie stanowisko dyrektor KIS przedstawił m.in. w niedawnej interpretacji indywidualnej z 25 września 2024 r. - nie zgodził się na odliczenie wydatków na alkohol podawany pracownikom i kontrahentom spółki motoryzacyjnej podczas imprezy promującej uroczyste otwarcie nowego salonu samochodowego. Podobną wykładnię zaprezentował 16 września 2024 r. Takie stanowisko potwierdzają wyroki sądów administracyjnych, choć zdarzają się pojedyncze orzeczenia korzystne dla przedsiębiorców: zapadły dwa nieprawomocne wyroki, z których wynika, że dyrektor KIS nie ma racji.

Będzie minimalna cena na alkohol?

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny ujawnił, że w rządzie pojawił się m.in. postulat wprowadzenia ceny minimalnej za 1 gram alkoholu. Dyskusję tę, jak od razu dodał, podjęto po niedawnej aferze wokół tzw. alkotubek, których opakowywania przypominają musy owocowe dla dzieci - podaje serwis tokfm.pl.

O wprowadzeniu ceny minimalnej mówił też w TOK FM wiceminister finansów Jarosław Neneman. Trudno jednak, jak tłumaczył, już dziś rozstrzygnąć, czy lepszym rozwiązaniem jest minimalna cena alkoholu, czy różna wysokość akcyzy na wódkę, wino i piwo.

- "To temat do dyskusji. Tym bardziej że minimalna cena alkoholu jest czymś, co funkcjonuje w świecie, m.in. w Szkocji i Kanadzie. I ma swoje plusy i minusy - zwrócił uwagę wiceminister finansów w audycji "EKG".

Stawki akcyzy na alkohol i napoje fermentowane 2024:

* Alkohol etylowy: 7.248,00 zł/hl 100 proc. vol.

* Piwo: 9,90 zł za 1 hektolitr za każdy stopień Plato gotowego wyrobu

* Wino: 201,00 zł/hl gotowego wyrobu

* Napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta (definicja małego producenta obejmuje m.in. produkcję nie przekraczającą 1000 hl rocznie): stawka akcyzy wynosi 50 proc. standardowej stawki.

* Wyroby pośrednie (np. wina likierowe) w 2024 roku: 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu, przy czym dla małych producentów wynosi 50 proc. tej stawki.

