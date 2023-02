Autor: Wikimedia Commons

Stolica Polski znalazła się na niechlubnym podium najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. W Warszawie kierowcy za kółkiem tracą rocznie 64 godziny, co przełożyło się na 51. miejsce na świecie w rankingu Global Traffic Scorecard. Co ciekawe, poziom zatorów w Warszawie w porównaniu do 2021 wzrósł o 3 proc.