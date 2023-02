Kredyt na 2 proc. Kto może skorzystać z dopłat do rat? Jest kilka warunków

Kredyt na 2 proc. z limitem wiekowym

Jak informuje Interia, w kupionym w ramach programu lokum trzeba na stałe mieszkać i nie wolno go wynajmować. Dopłaty są przewidziane na 10 lat, ale stałe oprocentowanie będzie obowiązywało przez 5 lat, a na kolejny okres może być inne. Jest też maksymalny limit dopłat na wypadek wzrostu stóp.

Dodatkowo, jak czytamy na portalu, kredyt z dopłatą do rat będzie mógł zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku małżeństwa lub rodziny z dziećmi, a w przypadku singla do 500 tys. zł. Jednocześnie maksymalny wkład własny to 200 tys. zł. To oznacza, że łączna wartość nieruchomości, którą będzie można kupić to 800 tys. zł dla rodziny i 700 tys. zł dla singli. Na program załapią się tylko osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku gdy kredyt zaciąga para, wystarczy, że jedno z nich spełnia ten warunek.

Uczestnicy programu korzystając z dopłat pochodzących z publicznych pieniędzy będą składać oświadczenia po rygorem odpowiedzialności karnej.

Mieszkanie kupione na tzw. kredyt na 2 proc. nie może być - w okresie objętych dopłatami - wynajmowane i musi być wykorzystywane do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotacje przestają przysługiwać także wówczas, gdy ktoś kupi w trakcie spłaty inne mieszkanie.

Jaką trzeba mieć zdolność kredytową. Stopa 2 proc. tylko na 5 lat

Według informacji Interii, na zmianę poprawiającą zdolność w przypadku korzystających z kredytów z dopłatami mocno liczy rząd. Stałe, preferencyjne oprocentowanie nie będzie wyznaczane na 10 lat, ale w dwóch okresach pięcioletnich.

- Zmiana buforu ma dotyczyć tylko kredytu ze stałą stopą przez 10 lat. Po drugie, my jesteśmy na górce stóp procentowych, a założenie jest takie, że ten kredyt ma raty równe kapitałowo w okresie objętym dopłatami, więc na początku spłata kapitału będzie większa niż byłaby przy ratach równych (nie kapitałowo równych). Dzięki temu przez 10 lat, gdy oprocentowanie będzie stałe i preferencyjne, zostanie spłacona duża część kapitału, więc potem raty będą niskie. To otwiera drogę do uwzględnienia tego w badaniu zdolności kredytowej - tłumaczył niedawno w wywiadzie dla Interii Waldemar Buda.

Portal przypomina jednocześnie, że w projekcie ustawy dodano górny limit dopłat. Jeżeli średnie w kwartale oprocentowanie kredytów na okresowo stałą stopę wzrośnie powyżej 10 proc. (za IV kw. wyniosło 9 proc.), to kwota dopłaty nie wzrośnie. Czyli dopłata obejmuje maksymalnie 8 pkt. proc. powyżej 2 proc. Górny limit dopłat i rewizja stopy po 5 latach oznacza, że w przypadku kolejnych podwyżek stóp (a tego nie da się wykluczyć przy obecnej inflacji), rata kredytu może wzrosnąć. Tym samym trudno będzie namówić KNF do znacznego złagodzenia warunków udzielania "kredytów 2 proc." - ocenia dla Interii, Adam Czerniak, ekspert rynku mieszkaniowego ze Szkoły Głównej Handlowej.

