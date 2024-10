Nowa sieć sklepów wkracza do Polski. Zagrozi Pepco i Action?

Zygmunt Solorz odwołał z rad nadzorczych kontrolowanych przez Cyfrowy Polsat spółek swoich synów. Tobiasa Solorza z Cyfrowego Polsatu, Netii, Polkomtela i ZE PAK, a Piotra Żaka z trzech ostatnich. Piotr Żak jest jednak jeszcze od 3 lipca 2024 r. prezesem Telewizji Polsat. Obejmując tę funkcję, zrezygnował z zasiadania w radach nadzorczych Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu. Czy Piotr Żak zostanie wyrzucony z Polsatu?

"Na ten moment nie ma możliwości odwołania Żaka z funkcji prezesa Telewizji Polsat. To skutek sporu o to, kto zarządza Fundacją TiVi założoną przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie" - pisze Business Insider.

Spór w rodzinie Zygmunta Solorza

Business Insider zauważa, że imperium Zygmunta Solorza to dość skomplikowana konstrukcja, a jej centrum jest Cyfrowy Polsat, który ma 100 proc. udziałów w Telewizji Polsat.

- "Głównym udziałowcem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz, ale nie bezpośrednio. Jego akcje należą do cypryjskiej spółki Reddev w pełni kontrolowanej przez Fundację TiVi założoną w Liechtensteinie. Fundacja ma także wpływ na wybór prezesa zarządu. Przykładowo, zgodnie ze statutem Cyfrowego Polsatu, prezesa, ale także przewodniczącego rady nadzorczej, powołuje fundacja. Podobny zapis jest w statucie Telewizji Polsat" - pisze BI. Póki toczy się spór o to, kto zarządza fundacją, ta nie może podejmować żadnych decyzji.

Kto rządzi Fundacją TiVi?

2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz notarialnie przekazał zarząd fundacji dzieciom. Jednak dzień po podpisaniu dokumentów Solorz uchylił swoje oświadczenie, wskazując, że działał pod wpływem błędu. Obie strony sporu złożyły do sądu wnioski o zabezpieczenie, w związku z czym Fundacja TiVi nie ma organu, który może podejmować skuteczne decyzje. Do czasu, aż sąd Księstwa Liechtenstein rozstrzygnie, czy 2 sierpnia doszło do przekazania TiVi w ręce dzieci Zygmunta Solorza Fundacja nie może zmienić prezesa Telewizji Polsat.

