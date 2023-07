Aspartam jest rakotwórczy? Eksperci IARC i WHO umieścili ją na liście "potencjalnie rakotwórczych"

Żywność i napoje słodzone aspartamem są bezpieczne - zgodnie z ostatecznym nowym wnioskiem opublikowanym w dniu dzisiejszym (czwartek) wspólnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Aspartam na liście substancji potencjalnie rakotwórczych. Co na to naukowcy?

Aspartam jest popularną substancją słodzącą, używaną m.in. przez koncern Coca-Cola. Wiele osób zaniepokoiła informacja opublikowana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), która umieściła słodzik na liście substancji "potencjalnie rakotwórczych". IARC nie wskazuje jednak ile danej substancji musi przyjąć człowiek, aby być zagrożony chorobą nowotworową.

"Kilkoro naukowców niezwiązanych z badaniami ekspertów WHO wskazywało, że dowody, iż aspartam wywołuje raka, są wątłe" - przytacza agencja Reuters cytowana przez dziennik "Rzeczpospolita".

Czy aspartam jest bezpieczny? Eksperci rozwiewają wątpliwości

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) przeanalizował gromadzone przez dziesięciolecia wysokiej klasy dowody i dane dotyczące rzeczywistego spożycia, ustalając poziom akceptowalnego dziennego spożycia (ADI) aspartamu, który może być bezpiecznie spożywany przez całe życie.

Dyrektor wykonawczy ICBA, Kate Loatman, z zadowoleniem przyjęła ustalenia WHO i FAO, komentując:

"Ta ostateczna konkluzja czołowych światowych ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności po raz kolejny potwierdza, że aspartam jest bezpieczny. Po rygorystycznej analizie ta przełomowa opinia WHO i FAO jeszcze bardziej wzmacnia zaufanie do bezpieczeństwa aspartamu i odegra kluczową rolę dla konsumentów, którzy rozważają różne opcje ograniczenia cukru i kalorii w swojej diecie. Ogólny wniosek JECFA, w którym stwierdza się, że aspartam jest bezpieczny, opiera się na przytłaczającym ciężarze dowodów naukowych gromadzonych przez ponad cztery dekady, a także na pozytywnych ocenach odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa żywności w ponad 90 krajach".

Aspartam. Jaki jest limit dziennego spożycia?

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO do spraw Substancji Dodatkowych do Żywności (JECFA) rekomenduje, by spożywać ten słodzik na poziomie nie wyższym niż 40mg na kilogram masy ciała dziennie.

"Przy obecnych rekomendowanych ilościach spożycia aspartamu osoba ważąca 60-70 kg musiałaby wypić od 9 do 14 puszek napoju słodzonego aspartamem dziennie, by przekroczyć limit" - tłumaczy "Rz".

