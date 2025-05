Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Poczta Polska modernizuje systemy IT. Centralizacja i nowy system Poczta+

Poczta Polska rozpoczęła proces gruntownej modernizacji swoich systemów IT, co ma na celu centralizację i wprowadzenie nowego systemu o nazwie Poczta+. Jak przekazał prezes spółki, Sebastian Mikosz, jest to kluczowy krok w transformacji firmy. "Przed nami potężna zmiana dotycząca centralizacji systemu pocztowego, tzw. +jednego okienka+. System ten nazywa się Poczta +, a w jego ramach czekają nas inwestycje w systemy IT, w tym finansowo-księgowy, HR-owy i logistyczny" - powiedział Mikosz.

Nowy system ma zintegrować kluczowe obszary działalności Poczty Polskiej, od finansów i księgowości, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, po logistykę. Centralizacja systemów IT ma usprawnić procesy wewnętrzne i poprawić jakość obsługi klientów. Około połowa przetargów i procesów zakupowych jest już w trakcie realizacji, a największe zmiany mają nastąpić w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Brak inwestycji przez 20 lat: "Gigantyczne wyzwanie" dla Poczty Polskiej

Prezes Sebastian Mikosz nie kryje, że sytuacja zastana w Poczcie Polskiej była daleka od idealnej. "Niestety z żalem i frustracją muszę powiedzieć, że ostatnie 20 lat to jest czas zupełnego braku inwestycji w pocztowe systemy" - podkreślił. Najnowszy system pochodzi z 2007 roku, co w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii jest niemalże prehistorią.

Brak inwestycji w systemy IT przez tak długi czas sprawił, że wymiana przestarzałej infrastruktury stanowi "gigantyczne wyzwanie" dla Poczty Polskiej. Modernizacja jest jednak konieczna, aby spółka mogła skutecznie konkurować na rynku i sprostać oczekiwaniom klientów. Wdrożenie systemu Poczta+ ma być krokiem milowym w tym procesie.

Cyberbezpieczeństwo priorytetem: Szkolenia i zgodność z dyrektywą NIS 2

Wraz z wdrażaniem nowych systemów IT, Poczta Polska kładzie duży nacisk na cyberbezpieczeństwo. Prezes Mikosz zapewnił, że szkolenia dla pracowników dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych systemów odbywają się "na bieżąco". "Nasz dział cyberbezpieczeństwa ma jeden z najwyższych budżetów na ten i przyszły rok. Idziemy cały czas tą samą ścieżką: zgodności z przepisami unijnej dyrektywy NIS 2 (dyrektywa dot. cyberbezpieczeństwa - PAP), czego oczekują nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi" - podkreślił prezes Poczty.

Zgodność z dyrektywą NIS 2 jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów Poczty Polskiej. Inwestycje w cyberbezpieczeństwo mają na celu ochronę przed potencjalnymi atakami i zapewnienie ciągłości działania usług pocztowych.

Transformacja Poczty Polskiej: Od rentowności do usług finansowych i paletowych

Modernizacja systemów IT to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonej transformacji Poczty Polskiej. Prezes Mikosz podkreśla, że celem jest przekształcenie operatora "w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową". Spółka dąży do poprawy rentowności i uniezależnienia się od kurczącej się usługi powszechnej.

W najbliższym czasie Poczta Polska zamierza "rozpędzać na dużą skalę" sprzedaż produktów finansowych oraz "intensywnie rozwijać" usługę paletową. Spółka pracuje również nad zwiększeniem swojej roli jako operator gotówki. Plan transformacji obejmuje osiem obszarów i zakłada inwestycje na poziomie około 500 mln zł.