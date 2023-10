Czy warto dalej zwlekać z budową domu? Sprawdź, ile to kosztuje

Decyzja o budowie domu w tym roku może okazać się strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim dla inwestorów nadszedł czas na odetchnięcie, ponieważ koszty budowy wreszcie przestają rosnąć i wydaje się, że utrzyma się tendencja spadkowa. To zapewnia pewną ulgę wszystkim, którzy obawiali się rosnących cen.

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, w swojej analizie odwołuje się do najnowszych danych Grupy PSB Handel, która śledzi rynek materiałów budowlanych, szczególnie tych wykorzystywanych w budownictwie jednorodzinnym. W sierpniu średnia cena materiałów z 20 różnych grup asortymentowych była minimalnie niższa niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w aż 13 grupach, a w dwóch cenom udało się utrzymać na stabilnym poziomie. Szczególnie znaczący spadek, wynoszący ponad 4%, zanotowano w przypadku płyt OSB i drewna. Ceny izolacji wodochronnych, dachów i rynien obniżyły się o blisko 2%. W 5 grupach asortymentowych odnotowano niewielkie podwyżki, które nie przekroczyły 1%. Dotyczyły one wyrobów wykończeniowych, farb i lakierów oraz instalacji i ogrzewania. Mimo że średnia cena materiałów nadal była o 1,1% wyższa niż rok wcześniej, to dynamika wzrostu cen stopniowo maleje. W marcu jeszcze notowano dwucyfrowe wzrosty cen.

Które materiały najbardziej podrożały

Na pytanie, które materiały najbardziej podrożały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, liderem okazał się cement i wapno, które mimo pewnej obniżki w sierpniu nadal były o 21% droższe niż rok wcześniej. Chemia budowlana oraz farby i lakiery podrożały o ponad 8%. Z drugiej strony, płyty OSB i drewno potaniały o około 23,8%, a izolacje termiczne o 16,5%.

Marek Wielgo komentuje, że w obecnej sytuacji ogólny koszt budowy domu prawdopodobnie nie ulegnie znaczącym zmianom w ciągu tego roku. Jest to istotne, ponieważ inwestorzy nie będą musieli zaciągać większych kredytów, niż wynika to z pierwotnych kosztorysów, ani prosić banku o dodatkowe środki w trakcie realizacji projektu.

Co więcej, już w drugiej połowie roku możemy spodziewać się pewnego ożywienia w branży budowlanej. Sygnałem tego mogą być statystyki dotyczące liczby rozpoczynanych inwestycji, które przestają spadać, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy okazję obserwować w ubiegłym roku. Ekspert z portalu GetHome.pl podkreśla, że nie tylko stabilizacja cen materiałów jest obiecująca. W bieżącym roku zwiększyła się też dostępność działek budowlanych, a od lipca oferty banków wzbogacił program "Bezpieczny Kredyt 2%", wspierający finansowanie nie tylko zakupu pierwszego mieszkania, ale również budowę domu. To szczególna szansa dla młodych ludzi, którzy na przykład odziedziczyli działkę budowlaną, która może stanowić ich wkład własny. To dlatego nastroje w branży budowlanej zaczynają się poprawiać.

Wskazują na to wyniki jesiennych targów budowlanych Grupy PSB, które stanowią swoisty "barometr budowlanej jesieni". Firmy związane z Grupą PSB zwiększyły wartość zawieranych umów handlowych o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając kwotę 187 milionów złotych. To świadczy o optymizmie właścicieli hurtowni i składów budowlanych, którzy spodziewają się wzrostu popytu na materiały budowlane w nadchodzących miesiącach.

QUIZ PRL. Kultowe logotypy z PRL. Pytanie 1 z 9 Logo PZPR wpisane jest w obrys: planu Warszawy San Escobaru Polski Dalej