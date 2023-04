Chcesz budować dom? To odpowiedni moment, ceny budów wyhamowują!

Fatalny 2022 rok dla budujących domy. Ale 2023 rok może być znacznie lepszy

Jak czytamy w raporcie Extradom.pl w roku 2022 ceny budowy rosły drastycznie, głównie przez inflację materiałów budowlanych, niską dostępność ekip, jak i droższych kredytów hipotecznych. W niektórych miesiącach wzrost kosztów budowy przeganiał inflację. Jak jednak twierdzą eksperci na bazie kwartalnych zestawień kosztów budowy publikowanych przez Sekocenbud, w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku powiało optymizmem.

- Wszystkie prezentowane kwoty są kwotami netto co wynika to z indywidualnej możliwości odliczeń różnych ulg oraz zróżnicowania stawek VAT. Dla jak najlepszego zobrazowania tematu eksperci przeanalizowali wydatki związane z postawieniem przykładowego budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 151,6 m2, z garażem jednostanowiskowym, z wykorzystaniem technologii bloczków silikatowych. Należy pamiętać, że przedstawione wyliczenia mają charakter informacyjny. Nie uwzględniają kosztów zakupu działki, jej zagospodarowania ani podłączenia mediów. Każda budowa posiada swoją własną, indywidualną specyfikę, warunki gruntowe i klimatyczne, co bezpośrednio przekłada się na ceny poszczególnych etapów prac. Poniższe dane są uśrednione i opracowane w celu łatwiejszego zobrazowania - czytamy w raporcie.

Jak komentuje ekspert Extradom.pl, Wojciech Rynkowski wybrany przykładowy projekt jest uważany za "duży dom", bo trendy konsumenckie wskazują, że najczęściej budowane są domy o metrażu od 90 do 120 m2, ale skala przykładu ma "zobrazować to co się dzieje na rynku".

Ceny rosną, ale już są poniżej inflacji

W raporcie Extradom.pl czytamy, że zestawiając dane z I kwartału 2023 roku w woj. zachodniopomorskim z danymi z I kwartału 2022 roku, wzrost kosztów był najniższy w skali rocznej.

- Już wcześniej woj. zachodniopomorskie, wraz z wielkopolskim wykazywało ciekawą tendencję i swoimi kosztami zbliżało się do Warszawy, w niektórych kategoriach prac instalacyjnych przewyższając nawet ceny obowiązujące w stolicy - komentuje ekspert Extradom.pl, Wojciech Rynkowski.

Biorąc pod uwagę cenniki SEKONCENBUDU w I kwartale budowa domu do stanu zerowego (roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia i izolacje fundamentów i ścian podziemia) w I kwartale 2022 roku inwestorzy płacili 53 6635 zł, a w I kwartale 60 691 zł. To wzrost o 13,09 proc., ale jak podkreśla Extradom.pl, to poniżej inflacji.

W przypadku stanu surowego, cena w I kwartale 2022 roku wynosiła 249 702 zł, a w I kwartale 2023 roku 275 304 zł, czyli więcej o 25 602 zł. To wzrost 0 10,25 proc., ale jak wskazuje Extradom.pl, jest to rekordowy spadek, Co więcej, w stosunku do poprzedniego kwartału budowa do stanu surowego potaniała aż o 8205 zł (2,89 proc.). Budowa do stanu surowego obejmuje: ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, konstrukcję i pokrycie dachu, podłoża i kanały wewnątrz budynku, izolację nadziemia, oraz warstwy wyrównawcze pod posadzki.

W przypadku stanu wykończeniowego wewnętrznego, w I kwartale 2022 trzeba było zapłacić 200 621 zł, a w I kwartale 2023 roku 221 595 zł, czyli więcej o 20 974 zł (10,45 proc.). W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł ledwo 0,4 proc. Ten stan wykończenia obejmuje tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ścianki działowe w technologiach suchych, roboty malarskie, posadzki i inne roboty wykończeniowe we wnętrzu.

W przypadku stanu wykończeniowego zewnętrzny, który jest ostatnim etapem i zawiera elewację i roboty zewnętrzne, koszt prac wzrósł względem I kwartału 2022 roku z 93 269 zł do 99 739 zł w 2023 roku. Jest drożej o 6 470 zł, czyli o 6,94 proc., niemal dwa razy mniej niż inflacja w analizowanym okresie.

- Reasumując postawienie w województwie zachodniopomorskim budynku, bez uwzględnienia wewnętrznych prac instalacyjnych kosztowało średnio: w I kwartale 2022 roku 597 013 zł, a w I kwartale 2023 roku 657 057 zł, zmiana to 60 044 zł / 10,06%. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kwartał do kwartału notujemy tutaj spadek o 6 484 zł. I chociaż kwotowo to tylko jeden procent, to z realnymi spadkami kosztów nie mieliśmy do czynienia od dwóch lat - czytamy w raporcie Extradom.pl.

Co więcej, jak wskazują eksperci, spadek kosztów w ujęciu kwartalnym nastąpił w kosztochłonnym etapie budowy nadziemia. Doszło nawet nie tyle co do spowolnienia, a do zatrzymania wzrostu kosztów stawiania konstrukcji domu i zewnętrznych prac wykończeniowych.

Koszty prac wewnętrznych na początku 2023 roku. Ogromne koszty wentylacji

Kolejną kwestią są instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe. Cena w I kwartale 2022 roku wynosiła 34 166 zł, a w analogicznym okresie 2023 roku 36 448 zł, czyli wzrost wyniósł 2 282 zł (6,68 proc.). Instalację centralnego ogrzewania w ciągu roku podrożała z 35 361 zł do 38 487 zł (zmiana o 3 126 zł - 8,84 proc.).

Znacznie wzrosły koszty wentylacji mechanicznej z 27 640 zł do 35 731 zł (zmiana o 8 0 90 zł, 29,27 proc.). W przypadku wentylacji, wzrost kosztów był ogromny, ale względem kwartału doszło do obniżki o 0,64 proc. Jednocześnie instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej wzrosły z 1630 zł (I kwartał 2022 roku) do 1781 zł (I kwartał 2023 roku), czyli wzrosły o 152 zł (9,30 proc.).

Koszty budowy wzrosły poniżej inflacji

W raporcie Extradom.pl czytamy, że wzrosty koszty budowy domu wzrosły w woj. zachodniopomorskim z 724 349 zł do 799 763 zł, czyli o 75 413 zł. 10,41 proc. wzrostu to wciąż poniżej inflacji, ale biorąc pod uwagę koszt metra powierzchni użytkowej, to wzrost o niecałe 500 zł.

- W analizowanym okresie z największym wzrostem kosztów budowy mieliśmy do czynienia w województwie pomorskim, było to 23,02%, drugi najniższy zaś w wielkopolskim o 13,87%. Natomiast kwartał do kwartału zanotowaliśmy spadki w województwie zachodniopomorskim -0,92%, wielkopolskim -0,44% i -0,09% Warszawie. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w tych regionach nakłady konieczne na postawienie wymarzonego lokum osiągnęły, przynajmniej na razie, maksymalny pułap akceptowalny dla inwestorów - podsumowuje Rynkowski z Extradom.pl.

Jak kontrolować koszty budowy domu?

- Jak można skutecznie kontrolować koszty wznoszenia domu? Istnieje na to kilka sposobów. Sprawdzone metody to podpisanie umowy na jego budowę z producentem domów gotowych lub powierzenie prac generalnemu wykonawcy. W obu przypadkach cena jest negocjowana indywidualnie, zależnie od potrzeb i wymagań zleceniodawcy, a dom zostanie wzniesiony w zdecydowanie krótszym czasie niż metodą tradycyjną. Odpowiednie zapisy w umowie zabezpieczą nas przed ewentualnymi przykrymi niespodziankami związanymi z finansowaniem całej inwestycji. – dodaje ekspert z Extradom.pl.

Czy w 2023 roku spadną koszty budowy?

Extradom.pl zauważa, że opierając się na danych z przełomu 2022 i 2023 można zauważyć wyhamowanie, a nawet spadki cen materiałów. co więcej, firmy budowlane, które miały pełne terminarze, same zaczynają szukać zleceniodawców.

- Czy to znak, że czeka nas koniec wzrostu kosztów w przypadku budowy domów? Odpowiedź na to pytanie nadal jest trudne, do czego przyczynia się sytuacja za wschodnią granicą i wciąż wysoka, dwucyfrowa inflacja. Jednak dane Sekocenbudu za I kw 2023 pozwalają przypuszczać, że wahania kosztów budowy powrócą do znanego nam sprzed lat, klasycznego sezonowego rytmu. Jeśli tak się stanie, to kwartalne wzrosty kosztów budowy w większości województw powinny wokół 1,5%-2,5% co oznacza, że pozostaną zdecydowanie poniżej prognozowanej na ten okres inflacji - podsumowuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

