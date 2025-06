Czy wybory prezydenckie zostały sfałszowane?

Pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050) podkreśliła, że nikt nie jest uprawniony do stwierdzania fałszerstw wyborczych poza Sądem Najwyższym. Wszelkie protesty wyborcze, w tym te związane z niemożnością oddania głosu czy użyciem nieautoryzowanych aplikacji (np. "aplikacji Mateckiego"), powinny być zgłaszane do Państwowej Komisji Wyborczej i zbadane. Jednakże, nie należy na tym etapie sugerować fałszerstw ani podważać wyników wyborów, ponieważ tworzy to chaos i służy państwom nieprzychylnym Polsce.

Zachowanie polityków koalicji rządzącej, podnoszących tumult w mediach społecznościowych, jest postrzegane jako gra polityczna, która nie służy bezpieczeństwu i stabilizacji Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej. Posłanka Cwalina-Śliwowska nie zgodziła się, że wynik Rafała Trzaskowskiego był "klęską", widząc w nim raczej odzwierciedlenie podziału Polski pół na pół, a samego Trzaskowskiego nie uważała za kandydata, który mógłby zebrać poparcie większości społeczeństwa.

Poseł Mariusz Gosek (Prawo i Sprawiedliwość) wskazał, że do tej pory wpłynęło kilkadziesiąt protestów wyborczych, co jest znacznie mniej niż 5 lat temu (prawie 6000). Wyraził zaskoczenie obecnym podważaniem wyników.

Jego zdaniem, do ingerencji w proces wyborczy doszło 15 października 2023 roku, o czym mają rzekomo świadczyć:

- Ingerencja administracji Stanów Zjednoczonych (USAID poprzez ambasadę USA, w tym ambasadora Marka Brzezińskiego), która miała finansować wydarzenia takie jak "Tour de Konstytucja" - akcje "jeb.. PiS" jako operacja rzekomo Federacji Rosyjskiej (GRU), w tym wymyślone przez nią hasło - "Szantaż" Komisji Europejskiej związany z KPO

Mariusz Gosek przekonywał, że jeżeli ktokolwiek wpływał w sposób nieuprawniony na przebieg wyborów prezydenckich, to była to strona rządowa. - Finansowanie przez fundacje i stowarzyszenia, takie jak "Twój głos jest ważny" czy "Akcja Demokracja", co jest udokumentowane i udowodnione – mówił Gosek.

Poseł Gosek odniósł się również do kontrowersyjnego wpisu prezydenta Andrzeja Dudy, tłumacząc go jako próbę odwrócenia narracji wśród twardego elektoratu PiS i wzbudzenia emocji w obliczu poczucia przegranej, aby przekonać, że wybory zostały "ukradzione". Krytykował też komisję Pegasusa, twierdząc, że jej działania nie służą bezpieczeństwu państwa.

Czy rząd Tuska przetrwa

Poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050) wyraziła przekonanie, że rząd przetrwa i koalicja będzie trwała. Podkreśliła, że potrzebne są zmiany, a Polska 2050 i marszałek Szymon Hołownia przedstawili swoje oczekiwania, które zostały zaakceptowane, co ma doprowadzić do "nowego otwarcia" i poprawy mechanizmów. Priorytetem są program i realizacja umowy koalicyjnej, a nie stanowiska.

Rząd powinien zostać "odchudzony". Najważniejsze zmiany to poprawa współpracy między koalicjantami i komunikacji, gdyż słaba komunikacja wpływa na odbiór pracy rządu przez Polaków. Premier Tusk zgodził się z tym warunkiem. Wśród pięciu punktów programowych Polski 2050 do końca kadencji znalazło się również odpolitycznienie Telewizji Polskiej (TVP), do którego ugrupowanie ma pomysły i jest otwarte na dialog.

Tusk z czerwoną kartką

Poseł Mariusz Gosek (Prawo i Sprawiedliwość) stwierdził, że jedyną optymalną zmianą byłaby dymisja Donalda Tuska, który jego zdaniem otrzymał "czerwoną kartkę". Oskarżył Tuska o "zwijanie Polski" i prowadzenie do bezrobocia, twierdząc, że ludzie znów wyjeżdżają za pracą, a polskie zakłady są likwidowane. Krytykował Trzecią Drogę, nazywając ją "ślepą uliczką do gabinetu Donalda Tuska" i zarzucając jej, że broni Tuska ze względu na stanowiska.

Zaznaczył, że koalicja jest utrzymywana przez "stołki" i "strach" przed rozliczeniami za rzekome "zamachy na ustrój państwa", takie jak przejęcie mediów publicznych czy prokuratury krajowej wbrew przepisom, co kwalifikuje się jako przestępstwo z art. 127 Kodeksu karnego (dożywotnie pozbawienie wolności).

Mariusz Gosek podkreślił, że PiS będzie koncentrować się na odbudowie państwa, a nie na "rozliczaniu" czy "zamykaniu". Stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien startować i pozostanie prezesem PiS na kolejną kadencję, aby prowadzić politykę zrównoważoną i odbudowywać Polskę, w kontrze do polityki Donalda Tuska.

Wieczorny Express - Gosek Cwalina