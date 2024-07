Czynsz w górę o 70 proc.! Właściciel mieszkania pokazuje rachunki

Czynsze za mieszkania w górę

- Zgodnie ze wzrostem cen wody — zatwierdzonej przez regulatora Wody Polskie — oraz zgodnie z szacunkami Urzędu Regulacji Energetyki ulegają zmianie ceny wody i energii elektrycznej wspólnej. W związku z powyższym od 1 lipca 2024r. zmianie ulegają ceny zaliczek w naliczeniach miesięcznych - to fragment komunikatu spółdzielni mieszkaniowej cytowany przez businessinsider.com.pl.

- osiem lat temu miesięczny czynsz za mieszkanie wynosił 477,62 zł. Przez cały ten czas poszybował o prawie 70 proc., czyli 325 zł - podaje ten sam serwis na przykładzie jednego ze sprawdzonych zestawów rachunków.

Czynsze znów zdrożeją w roku 2025? Konsultacje Ministerstwa Finansów z innymi resortami

Ministerstwo Finansów będzie prowadziło rozmowy z resortami klimatu oraz przemysłu na temat możliwych działań, by ceny energii w 2025 roku pozostały na akceptowalnym poziomie - poinformował na antenie radia TOK FM minister finansów Andrzej Domański.

"Będziemy rozmawiać z panią minister klimatu, z panią minister przemysłu, ze wszystkimi stronami, które odpowiadają za politykę energetyczną w Polsce. Będziemy rozmawiać na temat działań, które podejmujemy, aby rachunki w Polsce pozostały na akceptowanym poziomie" - powiedział Domański, zapytany, czy rząd utrzyma w przyszłym roku obecne ceny energii i bon energetyczny.

Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że o skali pomocy dla odbiorców energii elektrycznej w roku 2025 zdecyduje rząd podczas opracowywania przyszłorocznego budżetu. "Mniej więcej wyceniliśmy, ile by to kosztowało w roku przyszłym i takie obliczenia znalazły się w zapotrzebowaniu na budżet przyszłego roku. Co do skali, decyzje będzie podejmować minister finansów, rząd, kształtując budżet na rok przyszły i ta dyskusja przed nami" - mówiła minister, zapytana o przedłużenie na 2025 r. systemu ochrony dla odbiorców energii.