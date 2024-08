D. Tusk: Budżet będzie hojny. Jesienią wypłata "babciowego"

Budżet 2025. Rekordowe wydatki na obronność

Jak podkreślał Tusk, "przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpieczeństwo Polski - to bezpośrednie, jak i energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę; mówimy tu o blisko 190 mld zł, ponad 186 - jeśli dobrze pamiętam - mld zł" - informował premier podczas konferencji prasowej, podkreślając, że to wzrost wydatków na obronność względem przyszłego roku, które "i tak były rekordowe".

Premier ocenił, że w roku 2024 korygowaliśmy budżet odziedziczony po PiS-ie, "byliśmy zobowiązani do bardzo dużych płatności wynikających z poprzednich pomysłów. Ale trzeba je było sfinansować".

-Tutaj klasycznym przykładem jest 800+. Na kampanię PiS sobie wymyślił, że będzie zwiększenie 500 plus na 800 plus. Ale później przechodzi rząd, który to finansuje i to realnie wypłaca. To daje wyobrażenie jak poważne wyzwania przed nami stanęły - stwierdził szef rządu.

Obecny również na konferencji prasowej Andrzej Domański minister finansów dodał, że deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. wyniesie 5,5 proc. PKB, a dług 59,8 proc.

-Zdecydowaliśmy się na podwyższenie prognozy wzrostu gospodarczego w 2025 r.; widzimy, że ruszają kolejne silniki wzrostu, widzimy wzrost inwestycji- stwierdził Domański.

Minister finansów zapewnił, o tym że w budżecie zostały zabezpieczone środki na 13 i 14 emeryturę, babciowe oraz waloryzację emerytów i rent.

Budżet 2025. Deficyt blisko 60 proc PKB, inflacja 5 procent

Domański poinformował, że deficyt będzie na poziomie 289 mld zł. To oznacza dług 59,8 proc. PKB. Szef resortu finansów wyliczał, że w 2025 r. oczekujemy wyraźnego wzrostu dochodów z VAT - o 55 mld zł; z CIT – o ponad 9 mld zł; dochodów z akcyzy - o ponad 8 mld zł.

Jak wyjaśniał, w budżecie na rok 2025 przewidziano spłatę obligacji PFR i Funduszu Covid-19

- Zależało nam, aby przywrócić budżetowi rolę centralnego, najuważniejszego dokumentu polityki gospodarczej rządu. Dlatego w budżecie ujęliśmy zobowiązania wynikające chociażby ze spłat obligacji PFR czy Funduszu Covid-19 - mówił Domański.

W jego ocenie, ten wysoki deficyt jest warunkowany w dużej mierze działaniami, które podjęliśmy w poprzednich miesiącach, ale równie przesunięciem i spłatą obligacji i długu z tytułu Funduszu Covid-19 oraz długu zaciągniętego prze PFR. W przyszłym roku należy go spłacić. -Chcemy, aby ta spłata miała miejsce z budżetu - mówił Domański.

Jak wyliczył minister w budżecie zapisano wzrost inwestycji na infrastrukturę kolejową - o 35 proc., oraz na infrastrukturę drogową - o blisko 18 proc. Podwyżki dla nauczycieli 5 proc. podwyżki.

