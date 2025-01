Dają ekstra dodatek, ale zabiorą 500 plus. Seniorzy będą zdziwieni

Dodatek do renty socjalnej - dla kogo

Dodatek dopełniający jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji.

Osoby uprawnione do renty socjalnej i posiadające na 1 stycznia 2025 r. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzymają dodatek dopełniający z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Osoby uprawnione do renty socjalnej, które nie mają orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o ten dodatek i uzyskać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Do wniosku musisz dołączyć:

* zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

* posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Ile wynosi dodatek dopełniający? Kiedy wypłata?

Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł i będzie waloryzowany raz w roku. ZUS odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatek będzie też podlegał potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu. Pierwsze wypłaty wpłyną na konta uprawnionych w maju 2025 r. Osoby, które otrzymają dodatek dopełniający bez wniosku, dostaną wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Natomiast osobom, które będą miały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia 2025, ZUS przyzna dodatek od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Dostaniesz dodatek, stracisz 500 plus

Przyznanie przez ZUS dodatku dopełniającego do renty spowoduje utratę 500 plus dla niesamodzielnych - pisze "Fakt". Prawo do 500 plus zależy m.in. od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, np. renty socjalnej i od 1 stycznia 2025 r. również dodatku dopełniającego. Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć 2 tys. 419 zł i 33 zł. W przypadku wypłaty dodatku dopełniającego, z wyrównania, jakie zostanie naliczone od stycznia 2025, potrącone zostaną kwoty wypłaconego 500 plus.