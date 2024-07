RELACJA NA ŻYWO

Daniel Obajtek na komisji śledczej. Zeznaje ws. afery wizowej [RELACJA NA ŻYWO]

Dziś [9 lipca 2024 roku] o godzinie 10:00 rozpocznie się przesłuchanie Daniela Obajtka ws. afery wizowej. Do tej pory były prezes PKN Orlen unikał stawienia się na sejmowej komisji śledczej, ze względu na wybory do europarlamentu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.