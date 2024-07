Komisja śledcza

Obajtek stanie przed komisją śledczą ws. afery wizowej. Wcześniej jej unikał?

Daniel Obajtek do tej pory unikał stawienia się na wezwanie sejmowej komisji śledczej ws. afery wizowej, tłumacząc się kampanią wyborczą. W końcu po wyborach uzyskał mandat europosła, i zapowiedział, że będzie do dyspozycji Komisji Śledczej, ma stawić się na przesłuchaniu we wtorek 9 lipca. Z jakiego powodu jest wzywany b. prezes Orlenu? Jakim majątkiem dysponuje Obajtek?